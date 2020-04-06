2020-04-06T06:21:58+03:00
Происшествия

За распространение фейка о заболевшем коронавирусом враче, иркутянке грозит 100 тысяч рублей штрафа

Женщина распространила ложную информацию о том, что коронавирусом заразился главврач больницы [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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За распространение фейка о заболевшем коронавирусом враче, иркутянке грозит 100 тысяч рублей штрафаЗа распространение фейка о заболевшем коронавирусом враче, иркутянке грозит 100 тысяч рублей штрафа
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Из-за пандемии коронавируса в интернете продолжает распространяться фейковая информация. Так, на днях, при мониторинге иркутских соцсетей, полицейские обратили внимание на пост о том, что якобы у главврача одной из больниц Иркутской области подтвердился диагноз коронавирусной инфекции. Это оказалось неправдой. Выяснилось, что на самом деле у врача вообще не было никаких симптомов болезни, а сам он находился дома в самоизоляции и строго соблюдал все ограничения,

Выйти на след распространителя фейка полицейским труда не составило. В тематический чат в мессенджере эту новость выложила 39-летняя иркутянка. Никаких подтверждений того, что врач может быть болен, у нее, конечно, не было. Свою вину женщина признала и извинилась.

- Эта информация была из серии «одна бабка сказала», - комментирует свой поступок задержанная. – Я сожалею, что мои инстинкты самосохранения сработали раньше головы. Поэтому, всем совет: не распространять и не верить такой информации.

Но, извинения вряд-ли помогут женщине избежать серьезного штрафа.

- Возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

По этой статье, женщине грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Вскоре материалы дела передадут в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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