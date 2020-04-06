Коронавирус в Иркутске, последние новости на 6 апреля 2020: кому разрешено работать

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 6 апреля 2020: приняты важные решения правительства, которые определят ритм жизни региона на ближайшее время.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 6 апреля: кому разрешено трудиться

Список большой, есть постановление правительства региона. Перечислим коротко – в него вошли не только все те компании, что работали на прошедшей неделе. Но также и предприятия машиностроения, добывающей отрасли, сельского хозяйства, лесопереработки, строители, дорожники, представители топливно-энергетического комплекса. Будут работать и, например ветеринары, оказывающие неотложные услуги. Их простой очень дорого обходится всем. Но при этом должны соблюдаться все меры предосторожности – маски, перчатки, социальная дистанция.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 6 апреля: кружки должны работать удаленно

Рабочий режим у предприятий разных сфер деятельности еще не отменял режима самоизоляции и нерабочего периода. Дети должны учиться по-прежнему дистанционно, весь месяц, чтобы не дать шансов распространению инфекции.

«Госорганизациям дополнительного образования необходимо организовать обучение детей в дистанционном режиме с 6 по 30 апреля», - такое решение принято.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 6 апреля: у вернувшихся из Таиланда нет положительных тестов

Конечно, пока речь только о тех из них, что прилетели с Пхукета несколько дней назад и были размещены в обсерваторе под Шелеховом. Первые тесты не нашли у них вируса. Поэтому они смогут разъехаться по домам и жить в режиме строгой самоизоляции без возможности внешних контактов. Через 10 дней у них снова возьмут пробы. Транзитных пассажиров оставят в обсерваторе.

По последним данным, в регионе 9 больных коронавирусом. Такова ситуация с коронавирусом в Иркутске на 6 апреля 2020 года.

Дети не болеют в Иркутске 00:00 00:00

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