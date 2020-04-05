"Елочка", "замок", "ладонь к ладони": врачи из Бурятии исполнили танец мытья рук

В Улан-Удэ врачи и медсестры из БСМП креативно подошли к профилактике коронавируса. Они исполнили танец правильного мытья рук! 37 медиков наглядно показали сибирякам способы, как тщательно намыливать руки. Улыбались и зажигательно двигались под популярную песню Билли Айлиш Bad Guy, и снимали движения на видео.

- Не все умеют правильно мыть руки во избежание инфекции. Рекомендуем делать это так: намочить ладони (температура воды при этом неважна), взять любое мыло или антисептик и намылить, - рассказывают авторы ролика.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/771000" frameborder="0"></iframe> Врачи из Бурятии исполнили танец правильного мытья рук..Видео: Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова.

Способов, как намылить руки, медики наглядно привели целых шесть! Вот, например, классический - "ладонь к ладони"- просто потрите руки. Есть более интересный вариант под названием "елочка наружная": потереть тыльную сторону руки между пальцами, сложив ладони. Логично, что есть и "елочка внутренняя", когда моешь внутреннюю сторону ладоней и между пальцами. Еще для разнообразия попробуйте способ "замок": сложите руки замком и потрите пальцы. Ну а названия методов "большой палец" и "кончики пальцев" говорят сами за себя!

Дальше все, как обычно: смыли мыло, вытерли руки. Но обязательно насухо, иначе вирусы и бактерии снова осядут на коже.

Врачи так весело и задорно мыли ладони под музыку, что сибиряки, увидев это видео в соцсетях, пришли в восторг.

- Как хорошо, что в такой ситуации они не унывают! Пусть все пройдет, здоровья всем! - пишут в комментариях к ролику. - Если врачи на позитиве, то вирус нам не страшен. Молодцы!

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