Статистика заражения коронавирусом в Иркутске: сколько лет зараженным и кто в зоне опасности

Количество заболевших новым коронавирусом в Иркутской области постоянно растет, и выздоровевших пациентов на сегодняшний день пока нет. В инфекционной больнице на карантине находятся 13 человек с подтвержденным диагнозом. Также 6 апреля один из больных COVID 19 скончался - ему было 62 года. Люди какого возраста с большей долей вероятности могут подхватить этот вирус? Разобраться в этом нам поможет статистика заражения коронавирусом в Иркутске.

По информации, которую удалось узнать корреспондентам "КП", всем жителям Иркутской области, у которых анализ на COVID 19 оказался положительным, больше 50 лет. Молодых людей и людей среднего возраста среди заразившихся нет. А самыми возрастными пациентами с коронавирусом в нашем регионе оказалась пожилая пара - супругам больше 80 лет, за рубежом они не были и заболели уже в городе. Вот такая статистика заражения коронавирусом в Иркутске.

Таким образом, самыми уязвимыми оказываются пенсионеры и люди предпенсионного возраста. Об этом нам говорит статистика заражения коронавирусом в Иркутске. И именно они, как правило, тяжелее всего переносят эту инфекцию. Чтобы обезопасить представителей старшего поколения, волонтеры приносят им еду и лекарства на дом, а также оплачивают за них коммунальные услуги. Помимо этого в правительстве региона пенсионерам посоветовали не выходить из дома, соблюдая режим строгой самоизоляции. А, если им все-таки нужно выйти на улицу, то делать это нужно до 11 часов утра.