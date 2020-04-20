2020-04-20T12:57:48+03:00
Общество

Его назвали "Господин Шампиньон": гигантский гриб весом в 1,2 кило вырос на ферме в Сибири

Фермеры не стали продавать красавца-шампиньона, а приготовили прямо на нем огромную пиццу
Любовь АРБАТСКАЯ
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Вот такой гигант вымахал в Шелеховском районе. Фото: Корпорация развития Иркутской области.Вот такой гигант вымахал в Шелеховском районе. Фото: Корпорация развития Иркутской области.
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А вы когда-нибудь видали гриб размером с маленький арбуз? Если нет, то это не значит, что таких не бывает. Только представьте, в Шелеховском районе на днях вымахал шампиньон-гигант весом в 1,2 килограмма! Рассказали об этом на сайте корпорации развития Иркутской области.

Фермеры наблюдали, как быстро растет гриб, и диву давались: "Ну и как его на салаты пускать и в жареную картошку крошить? Это же настоящий музейный экспонат!" Ему даже имя придумали соответствующее, уважительное - Господин Шампиньон. Если обычные грибы созревают шесть дней, то этому красавцу понадобилось целых восемь дней. Кто знает, до каких размеров он мог еще дорасти?

Жаль, гиганта все-таки пришлось срезать. Он уже созрел и вот-вот мог выпустить споры. Тогда он стал бы невкусным. Не пропадать же добру! Как бы ни было жалко есть удивительный шампиньон, но ведь в музей его не сдашь. Продавать Господина Шампиньона тоже не стали - согласитесь, трудно представить на прилавках магазина такое чудо. Вот бы покупатели удивились! Хотя чего только не творит природа.

В общем, необычному продукту - необычное приготовление. Фермеры специально для него изобрели новое блюдо - "грибную пиццу". Рецепт прост: вместо теста взяли шляпку шампиньона, сверху ее щедро посыпали сыром, маслинами и куриным филе, а потом отправили подрумяниться в духовке. Ммм, вкуснотища...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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