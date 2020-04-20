2020-04-20T09:39:27+03:00
Общество

Ограничение продажи алкоголя в Иркутске в период коронавируса: купить спиртное нельзя будет с 7 вечера

Ограничение продажи алкоголя в Иркутске в период коронавируса будет действовать по всей области
Виктория ГЕРКО
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Ограничение продажи алкоголя в Иркутске в период коронавируса: купить спиртное нельзя будет с 7 вечера.Ограничение продажи алкоголя в Иркутске в период коронавируса: купить спиртное нельзя будет с 7 вечера.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Для жителей регионального центра запретили продажу спиртного. На время режима самоизоляции власти ввели временное ограничение продажи алкоголя в Иркутске в период коронавируса. Сухой закон коснется тех магазинов, которые расположены в многоквартирных домах и общежитиях. Указ об этом подписал исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Ограничение продажи алкоголя в Иркутске в период коронавируса будет действовать с 7 часов вечера до 9 часов утра. Напомним, что магазинам, которые занимаются розничной продажей алкоголя, запрещено отпускать спиртное с 28 марта по 26 апреля 2020 года. Рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары и закусочные тоже должны были закрыться на карантин в это время.

Продолжать работу даже в период самоизоляции могли только службы доставки и те точки, где реализуют еду на вынос. Но для них введенный указ тоже не является исключением. Продажа алкоголя в объектах общественного питания такими способами запрещена.

Ограничение продажи алкоголя в Иркутске в период коронавируса ввели позже, чем в Забайкалье. Напомним, из-за пандемии коронавируса отпускать спиртное в соседнем регионе запретили со 2 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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