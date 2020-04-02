Продажу алкоголя запретили в Забайкалье из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса, в Забайкалье запретили продажу алкоголя. Указ об этом подписан в регионе 2 апреля. Информацию о временном введении сухого закона корреспонденту «КП-Иркутск» подтвердили в пресс-службе правительства Забайкальского края. Кстати, власти уже объяснили свое решение населению.

- Из-за режима самоизоляции обострилось количество правонарушений, совершенных из-за алкоголя, - отметил заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев. – Также у нас есть печальный опыт новогодних каникул, когда за 10 дней мы потеряли "по пьяной лавочке" более 120 человек. При этом большая часть — криминальные смерти. Добавлю, что решение приостановить продажу алкоголя временное.

Также в постановление в введении режима повышенной готовности в Забайкалье и мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, внесли изменения, в которых людям, прибывшим в регион из других городов рекомендовано обеспечить самоизоляцию на 14 дней.

Напомним, что в Забайкальском крае в конце января произошел первый случай заражения коронавирусом в России. Заболевшим оказался гражданин Китая, который уже вылечился от инфекции. На данный момент больных коронавирусом в Забайкалье нет.