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Экономика5 декабря 2021 3:37

Иркутяне рассказали, сколько денег им нужно перед Новым годом, чтобы быть счастливыми

Иркутянам для счастья нужно меньше денег, чем жителям Москвы,Владивостока и Ростова
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
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Иркутяне рассказали, сколько денег им нужно перед новым годом, чтобы быть счастливыми

Иркутяне рассказали, сколько денег им нужно перед новым годом, чтобы быть счастливыми

Фото: Александр ГЛУЗ

В новогоднюю ночь многие из нас, загадывая желания, наверняка подумают о прибавке к зарплате в новом году. Еще бы, ведь в декабре нам предстоит серьезно потратиться на праздничный стол и на подарки близким. Сервис SuperJob решил провести опрос и узнать, получив сколько денег, иркутянин будет счастлив в эти праздничные 10 дней.

Итак, жителям Иркутска для счастья в среднем нужно 170 тыс. рублей. К слову, это еще больше, чем сибиряки хотели получить на майские праздники 2021-го. Вообще аппетиты иркутян заметно растут с каждым годом. Например, в январе они называли счастливую для них цифру в 157 тысяч. По сравнению с 2019-м и 2018-м годами счастье подорожало на 12 тысяч целковых.

Не удивительно, но среди жителей российских мегаполисов самые высокий финансовый аппетит у москвичей: жителям столицы для счастья нужно 228 тыс. руб. в месяц. На втором месте, как ни странно — Владивосток - 204 тыс. руб., на третьем — Ростов-на-Дону - 198 тыс. руб.

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