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Общество5 декабря 2021 6:26

Водитель скорой помощи из Читы, скрутивший насильника, напавшего на женщину, получил медаль

Шофера Дмитрия Калашникова наградил следственный комитет
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
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Водитель Дмитрий Калашников случайно услышал крики женщины, когда ждал врачей. Фото: личный архив

Водитель Дмитрий Калашников случайно услышал крики женщины, когда ждал врачей. Фото: личный архив

В Чите почетную медаль «Доблесть и отвага» получил 41-летний водитель скорой помощи Дмитрий Калашников. Приказ о награждении смелого забайкальца, который в августе этого года скрутил насильника, напавшего на женщину, подписал Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Комсомолка" подробно рассказывала эту историю, которая произошла 15 августа. Именно в этот день Дмитри. Калашникову пришлось на время менять свою профессию. Пока фельдшеры, которых он привез на очередной вызов в микрорайон Осетровка, оказывали помощь больному, Дмитрий, в полной тишине спящих пятиэтажек услышал истошные крики. Водитель выскочил из машины и побежал на крики. В кустах, куда не падал свет от дворовых фонарей, он увидел такую картину.

- На земле лежала полураздетая женщина, - рассказывал корреспонденту «КП»-«Иркутск» Дмитрий Калашников. – На нее напал какой-то мужчина. Она царапала его по лицу, пыталась вырваться, а он все равно пытался сорвать с нее оставшуюся одежду. Я подбежал и схватил его.

Преступник пытался вырваться, но Дмитрий взял его мертвой хваткой. Тут и врачи вышли из подъезда, которые сразу вызвали полицию.

- Шансов убежать преступнику я не дал, - говорил Дмитрий. - Я ведь в юности серьезно занимался вольной борьбой и даже получил звание кандидата в мастера спорта.

- Такие люди как Дмитрий должны стать примером для забайкальцев, - награждая водителя. отметил глава СК России по Забайкалью Юрий Русанов,. - Ведь мужество, героизм и даже простое неравнодушие к чужой беде - те качества, которых недостает в наше время.

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