Водитель скорой помощи из Читы благодаря приемам из вольной борьбы скрутил насильника, напавшего на женщину

Водитель Дмитрий Калашников случайно услышал крики женщины, когда ждал врачей. Фото: личный архив

Менять профессию на несколько минут пришлось 41-летнему водителю скорой помощи из Читы Дмитрию Калашникову. Пока фельдшеры, которых он привез на очередной вызов в микрорайон Осетровка, оказывали помощь больному, Дмитрий, не теряя времени, успел скрутить опасного преступника.

Итак, все произошло в ночь на 15 августа. Припарковавшись у подъезда, Дмитрий ждал медиков, как вдруг в полной тишине спящих пятиэтажек услышал истошные крики.

- «Помогите, кто-нибудь на помощь, насилуют!», - кричала женщина метров в 15 от машины неотложки. Дмитрий выскочил из машины и побежал на крики. В кустах, куда не падал свет от дворовых фонарей, он увидел такую картину.

- На земле лежала полураздетая женщина, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Дмитрий Калашников. – На нее напал какой-то мужчина. Она царапала его по лицу, пыталась вырваться, а он все равно пытался сорвать с нее оставшуюся одежду. Я подбежал и схватил его. Он просил отпустить, угрожал. И как мог пытался вырваться.

Но Дмитрий, который оказался крупнее и сильнее преступника, взял его мертвой хваткой. Тут и врачи вышли из подъезда, которые сразу вызвали полицию. Водителю оставалось только дождаться их приезда и за это время не дать насильнику скрыться.

- Полицейские приехали минут через 10-15, - продолжает Дмитрий Калашников. – Шансов убежать преступнику я не дал. Все-таки не зря в юности серьезно занимался вольной борьбой и даже получил звание кандидата в мастера спорта. Даже серьезных приемов не пришлось вспоминать. Опыт по задержанию таких личностей у меня тоже есть. Я год отслужил в МВД, как раз был старшим группы задержания. Пришлось уволиться по семейным обстоятельствам.

В юности Дмитрий занимался вольной борьбой. Фото: личный архив

Мужчина, от которого Дмитрий отбил даму, оказался матерым уголовником. Сыщики выяснили, что 33-летний задержанный до этого уже был судим. В ту ночь он увидел одинокую 36-летнюю женщину, которая во втором часу вышла из дома в магазин. Он подошел к ней и пытался заговорить. А через несколько секунд ударил ее по лицу, повалил на землю и пытался изнасиловать. Женщину спасло то, что она смогла закричать и позвала на помощь.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкалью. – Пока, мужчина задержан на 48 часов. Следователи будут настаивать на том, чтобы его заключили под стражу.

Ну а бригада фельдшеров, которых возит Дмитрий Калашников, теперь на любом вызове чувствует себя как за каменной стеной.

- Хочется, чтобы врачи знали, что они в безопасности, своих в беде точно не бросим, - улыбается водитель. – Да никого не бросим!