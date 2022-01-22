"Я — за города без собак и кошек": Жители Забайкалья требуют убрать бродячих псов с улиц после смерти покусанной девочки

Место, где произошла трагедия. Фото: СУ СК России по Забайкалью

В небольшом забайкальском селе Домна жители в шоке от трагедии, которая произошла с 7-летней девочкой. Днем, 22 января ребенка загрызла стая бродячих собак. Тело девочки с многочисленными укусами нашли на пустыре на окраине поселка. Ребенок возвращался домой с музыкальной школы. Пока следователи работают на месте трагедии, чтобы выяснить, реально ли напавшие собаки никому не принадлежали, в Домну приехал губернатор Забайкалья Александр Осипов. К этому моменту взволнованные местные жители уже собрались на стихийный сход у здания администрации.

- Мы боимся теперь отпускать наших детей в школу одних, - высказывали свое мнение люди. Они рассказали, что уже давно обращались с информацией о проблеме в администрацию края, поселка:

- Перед Новым годом писали еще, собак огромное количество страшно ходить по городу, все это напоминает русскую рулетку. Выйдем из дома – и вернемся ли домой неясно. Ребенка никто родителям не вернет.

- Мы уже давно боимся тут ходить. У нас мусор плохо вывозят, а еще сами жители вываливают в овраги, животным раздолье. А людям страшно. Я не знаю, как теперь дочку одну отпускать на улицу, сердце кровью обливается, - рассказывает в слезах одна из сельчанок Татьяна.

Глава Забайкалья Александр Осипов на встрече с жителями Домны. Фото: правительство Забайкалья.

Губернатор к жителям приехал уже с готовыми решениями. Он пообещал, что уже 23 января всех псов уберут с улицы. Чтобы родители могли спокойно отпускать детей в школу, для Домны выделят дополнительный автобус для перевозки ребят. А неосвещенные улицы села в ближайшее время оснастят уличным освещением. Также будет проверен и приведен в порядок график по вывозу мусора, который по словам властей является одной из причин скопления бродячих собак. Почему всего этого не было сделано до трагедии, пока загадка.

У Александра Осипова - свое мнение. Он ссылается на то, что решить проблему мешают некоторые изъяны в федеральном законе по отлову собак.

- Убрать всех собак с улиц населенных пунктов нам не позволяют изъяны в законе, - сказал он. - Мы обратимся в Федеральное Собрание, Госдуму, Правительство России с просьбой изменить этот закон.

Пока, по предварительной версии следственного комитета, собаки, растерзавшие девочку были бродячие. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Санкции по ней – пять лет лишения свободы, и это максимально. В соцсетях некоторые выдвигают версии, что псы могли быть хозяйские. В любом случае, это предстоит выяснить следователям.

Фото: СУ СК России по Забайкалью

Пока же трагедию обсуждают в социальных сетях. Депутат Госдумы Игорь Кастюкевич отметил, что направит запрос в СК России, чтобы это дело взяли на особый контроль. Он считает, что действия местных властей нужно проверить пристально:

- Прячутся за отписки, кивают на законы, ограниченность финансов, проигранные торги.А потом происходит то, что невозможно «отмотать назад». И что теперь скажут местные власти? Чем объяснят свое бездействие, ценой которому стала человеческая, детская жизнь?!

Свое мнение выразил мместный политолог Роман Амплеев на своей странице. Он высказался категорично, отметив, что по его мнению в городах не должно быть ни кошек, ни собак.

- В очередной раз скажу — собаки должны быть только у пограничников, в таможне, у спецслужб и правоохранительных органов, - пишет Роман Амплеев. - Ну, к примеру, в охране атомных станций и других подобных объектов. Еще допускаю использование собак при охране личных домов, но строго на цепи, никаких свободных перемещений. Я — за города без собак и кошек. Так лучше. Безопаснее. Чище.

Стоит заметить, что этот случай далеко не единичный. В Якутске собаки насмерть загрызли женщину около ипподрома только в декабре прошлого года. В мае 2021 года на пустыре в Самаре собаки загрызли взрослую женщину, которая скончалась в больнице. Здесь тоже были сомнения о принадлежности собак, возникли подозрения, что их разводили специально для жестоких забав.

— Мы изучили большое количество таких случаев с нападением бездомных собак на людей по всей стране. Полагаем, что это связано, прежде всего, с несовершенством 498-ФЗ, согласно которому собаку отлавливают, вакцинируют, стерилизуют и отправляют в прежнее место обитания. После этого голод у них никуда не уходит, и клыки не исчезают. Мы надеемся, что после случившегося государственные органы обратят внимание на существующую проблему и выступят с законодательной инициативой об изменении закона и введут безвозвратный отлов бездомных животных, — рассказывала тогда журналистам «КП-Самара» адвокат дочери погибшей.

Пока что власти готовы решить проблему с бродячими собаками в одном поселке Забайкалья. Жители уже готовы были сами взяться за ружья и пойти отстреливать псов, но власти уверяют: до этого не дойдет. Но как будут решать проблему в масштабах страны? Наверное, решение и в саом деле нужно искать на федеральном уровне, и как можно скорее.

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