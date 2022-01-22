Бродячие собаки насмерть загрызли 7-летнюю девочку в Забайкалье Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Трагедией закончилась прогулка одной для 7-летней девочки из поселка Домна Читинского района Забайкалья. Днем малышка вышла из дома и не вернулась. Взволнованные родители сразу позвонили в полицию и на поиски ребенка отправились несколько экипажей. Спустя полчаса бездыханное тело девочки с многочисленными ранами нашли на пустыре на окраине поселка. Оказалось, ее заживо истерзала стая разъяренных собак. К приезду полиции псы успели убежать.

- На теле погибшей множество укусов, - рассказали корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе СУ СК России по Забайкалью. – Предварительно, собаки были бродячие. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

Сейчас стаю псов, растерзавшую ребенка, ищут специалисты. Следователи-криминалисты продолжают работать на месте гибели девочки. Возможно, полную картину произошедшего можно будет восстановить после того, как опросят всех очевидцев трагедии.

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