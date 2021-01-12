В Бурятии произошло очередное страшное нападение бродячих собак на человека. На этот раз от голодной и злобной стаи пострадал 11-летний мальчик. Все произошло в Улан-Удэ, днем, 12 января все в том же микрорайне Забайкальский. Именно там 23 декабря 2020 года собаки погрызли 20-летнюю девушку. В этот раз псы набросились практически по такому же сценарию. Повалили ребенка на снег, и разорвав на нем одежду, начали рвать кожу.По предварительной информации, от разъяренных животных мальчика спас один из местных жителей. Якобы это был пенсионер, который отогнал свору от кричащего школьника, а затем вызвал скорую помощь.- Медики приехали на место через 10 минут, - рассказывают корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе минздрава Бурятии. – Они оказали пострадавшему мальчику экстренную помощь и госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу. Сейчас он в крайне тяжелом состоянии. У ребенка многочисленные рваные раны нижних конечностей. Врачи проводят операцию.Проверку по факту этого чудовищного случая начали в республиканском МВД. На месте нападения работают полицейские, которые выясняют все подробности инцидента и то, есть ли у собак владельцы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«На ее лице нет живого места»: родные рассказали о состоянии 20-летней девушки, которую покусала свора бродячих собак (Подробности)Девушка из Бурятии, которую покусали собаки, доставлена спецбортом в Москву (Подробности)