20-летнюю Татьяну, которую неделю назад жутко искусали собаки в Бурятии, доставили спецбортом на лечение в Москву. Семичасовой полет девушка перенесла без осложнений. Теперь она под прямым наблюдением столичных хирургов.- Предстоит большая работа и поэтапное восстановление пострадавшей, - сказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. - Благодарим коллег из Института им. Вишневского за поддержку и помощь нашей землячке. Там ей будет оказана терапия по заживлению обширных ран на теле, предупреждению повреждений органов и подготовка к дальнейшей реконструктивной хирургии.Напомним, трагедия случилась 23 декабря. Девушка вышла утром из дома в Улан-Удэ, и на нее тут же напала свора злых псов. Ее повалили на землю, отбиться шансов не было... Спасли соседи. А теперь врачи делают все, чтобы поставить ее на ноги. Раны очень серьезные.- Перед вылетом Таня пообещала, что будет сильной, - написали в соцсетях ее родные.