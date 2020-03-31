«Я прожила чужую жизнь»: сибирячка в 65 лет узнала, что ее подменили в роддоме, и разыскала биологическую семью

- Как же ты похожа на свою мать… - от слов, которая услышала от родной тети сибирячка Нина Поддельская три года назад, кто-то другой расплылся бы в благодарной улыбке. Но женщину фраза резанула, словно ножом по сердцу. Ведь Нина Поддельская прекрасно знала, какой смысл за ней прячется. В бурятской деревеньке Малый Нарын, где она выросла, всю ее сознательную жизнь ходили разговоры: «Чужая она. На семью совсем непохожа». И ведь, правда. Ее родители, две старшие сестры и брат - высокие, с широкими скулами (сказываются бурятские корни) темными волосами, а Нина - маленькая, круглолицая, в веснушках.

Нина (слева) с молодости удивлялась, почему так непохожа на сестер. Фото: личный архив.

- Ну и что?! Ты похожа на своего дедушку! - много лет защищали от сплетней и толков любящие мама и папа дочь.

Но когда о матери внезапно проговорилась и тетя, это стало для 62-летней сибирячки (на тот момент, сейчас ей 65) последней каплей.

- Тебя подменили в роддоме… - когда Нина прижала к стенке, выпалила тетя. – Но подробностей я не знаю…

Родители давно умерли – отец в 1978 году, мать в 2000 году. Задавать вопросы было некому, но сибирячка твердо решила: «Любой ценой выясню, кто я и откуда мои корни».

Нина (крайняя справа) и сестры, с которыми она выросла в Бурятии. Фото: личный архив.

«ЭТО НАША ДОЧЬ, И ТОЧКА»

Эта история началась зимой 1955 года. В конце января в маленьком роддоме в бурятском райцентре Петропавловка поднялся переполох - сразу две роженицы! Для маленькой больницы настоящее событие. Вечером 27 января на свет появилась дочка у 23-летней Анны Хезретовой. Она не из местных - приехала с Урала вслед за супругом, которого распределили в Бурятию работать механиком на машинно-тракторной станции. А ранним утром следующего дня на пороге роддома появилась будущая мама, 39-летняя Мария Аксенова. Ее малыш должен был вот-вот появиться на свет! Женщина нервничала, ведь до медиков Мария вместе с супругом добирались по морозу 18 км в телеге, запряженной конем. Замерзла, переволновалась. И действительно малышка пары не заставила себя долго ждать.

- Девочка! – отрапортовали акушерки новоиспеченной маме.

Молодая чета Хезретовых назвала дочку Викторией (имя изменено – прим. ред.), Аксеновы – Ниной. Она в семье младшенькая, две сестры и брат в ней души не чаяли, ну а родители тем более, и даже соседи захаживали понянчиться. Деревушка маленькая, в 30 дворов - неудивительно, что все радости и горести общие. Но, когда малышке исполнилось три месяца, тихое семейное счастье пошатнулось. В дверь вдруг постучали… родители Виктории!

- Наших дочерей, кажется, подменили в роддоме. Дайте посмотреть на вашу! – с порога попросили Хезретовы.

Сказать, что Аксеновы удивились - ничего не сказать.

- Нину не отдадим! Это наша дочь, и точка, - Аксеновы настроены были решительно. А чтобы окончательно убедить нежданных гостей в своей правоте, положили девчушек рядом. - Смотрите, как она на нас похожа! А Тома - на вас.

Хезретовы успокоились и вместе с Викой уехали жить на Урал. Но с того момента в Малом Нарыне поползли слухи о подмене…

Нину (на руках у мамы) очень любили родители, сестры и брат, и не давали поводов сомневаться в кровном родстве. Фото: личный архив.

65 ЛЕТ СОМНЕНИЙ

Масла в огонь добавляла внешность Нины. Чем старше она становилась, тем сильнее отличалась от Аксеновых. Разговор, что девчушка чужая, был любимым даже на всех деревенских праздниках! Не стеснялись добрые соседи и в лицо бросить: «Да не их ты, не их!».

- Родители любили меня, оберегали от слухов и повторяли историю о приезде другой семьи: «Мы же тебя не отдали! Не сомневайся, ты наша, родная», - вспоминает Нина Поддельская. - И я верила. А что мне оставалось делать? Они вырастили меня, воспитали, дали образование. Самые близкие и любимые люди. И я не хотела думать иначе.

Слухи слухами, а жизнь шла своим чередом. Мама трудилась в колхозе, отец столярничал. Сама Нина в 1974 году окончила педучилище, поработала в детсаду в Петропавловке, а потом устроилась учителем начальной школы в родной деревне. Обрела любовь, собралась замуж за односельчанина Николая Поддельского.

- Вам нельзя свадьбу играть, вы же родственники! Бабушка Нины - из нашего рода, - воспротивился двоюродный дед жениха.

- Не беспокойтесь, можно! - родители невесты настояли на своем и свадьбу сыграли.

Семейный альбом Аксеновых, на нижнем снимке слева - Нина. Фото: личный архив.

И МЫСЛИ НЕ БЫЛО, ЧТО НЕРОДНЫЕ

Если Нину всю жизнь преследовали сомнения, то у Виктории и мысли не было, что она неродная. Родители растили ее в любви и заботе. Когда спустя 4,5 года родилась вторая дочь Майя, внимание им уделяли поровну, никак не выделяли младшую. Несмотря на то, что приезжали в дом Аксеновых и просили поменять детей. Виктория со временем, на удивление, стала походить на мать – зеленоглазая и светловолосая, какой та была в молодости.

- Все эти годы наша семья жила в разъездах: Урал, Таджикистан, Туркменистан и снова Урал… Папа работал инженером, его приглашали участвовать в строительстве разных ГЭС. Мама трудилась кадровиком. Оба занимали руководящие должности, - рассказывает «Комсомолке» 60-летняя Майя Мишина, младшая сестра Виктории. Сама Виктория от комментариев отказалась. - Ну а мы? Тома выучилась на инженера-электрика в Харьковском радиоэлектронном институте, грамотный специалист, преподает в вузах информатику и электронику. Я работаю на почте и в школе. Мы с ней с детства очень дружны, друг за друга - горой!

Биологический отец Нины с дочерями: слева - Майя, справа - подмененная Виктория. Фото: личный архив.

Смущало лишь одно… Перед смертью и мать в 1999 году, и отец в 2017 году сказали Майе одну и ту же загадочную фразу: «Надо найти твою сестру».

- Я подумала, а вдруг отец изменил маме во время командировок по стране?.. Каждый раз заминала тему, не хотела, чтобы родители волновались, - тихо говорит женщина. - О подмене я и помыслить не могла. Пока вдруг не позвонили с телевидения...

Кровные родители Нины с ее биологической сестрой Майей. Фото: личный архив.

ВСТРЕЧА РОДНЫХ СЕСТЕР

- Я впервые в жизни почувствовала такое тепло, вот что значит родная кровь, - плакала Нина Поддельская на телепередаче «ДНК», обнимая биологическую сестру Майю Мишину, приехавшую на съемки из Саратовской области. Как позже узнала Майя, на телевидение обратилась именно Нина. Другой надежды разыскать биологическую семью у нее уже не оставалось, три года она потратила на это, но не смогла ничего узнать. Ведь ни имен биологических родителей, ни фамилий, ни адреса она не знала. Акушерки в том самом роддоме, конечно же, сменились 10 раз, а в местном ЗАГСе персональные данные не разглашали. Таков закон, и точка!

И в конце декабря прошлого года Нина обратилась на передачу, в феврале ее вдруг пригласили в Москву на съемки.

- Продюсеры держали интригу до последнего, - говорит женщина. Сказали завуалировано, что, мол, да есть новости по вашей истории…

А новости-то были ого-го-го! Тесты ДНК подтвердили родство Майи и Нины. И окончательно убедили последнюю, что две ее сестры и брат из Бурятии – близкие лишь по душе, не по крови.

А вот 65-летняя Виктория из Волгограда, увы, на программу не приехала.

- Она до сих пор не принимает эту ситуацию, говорит: «Нет, этого не может быть. Я не верю!», - вздыхает Майя. - Она и ее взрослые дети закрыли страницы в соцсетях, на звонки с незнакомых номеров не отвечают. Я, если честно, сама шла на передачу с мыслью, что мне удастся всех переубедить, что не было никакой подмены. Но когда я увидела Нину, меня в жар бросило. Как же она похожа на моих родителей!

Биологическая мама Нины - увы, ее она смогла увидеть только на старых снимках. Фото: личный архив.

Сравнив фотографии, Нина Поддельская нашла ответ на вопрос, мучивший ее все 65 лет. Маленьким ростом она пошла в биологическую мать, лицом – в отца. Ну точная «копия»! И Виктория, хоть она блондинка, но тоже похожа на своих биологических сестер и брата из Бурятии: те же широкие скулы, раскосый разрез глаз, да и сами глаза зеленые, впрямь как у одной из сестер.

Биологический отец Нины Поддельской, с которым они очень похожи. Фото: личный архив.

- Я обрела большую семью, сестру Майю, двоих племянников, двоюродных сестер по маминой линии, это замечательно, - говорит Нина Поддельская. - Но семью, где я выросла, я всегда буду любить. Но ведь я никогда не видела биологических родителей! Да, я прожила хорошую жизнь, но чужую, не свою. И поэтому теперь я хочу подать в суд на Минздрав Бурятии. За то, что я всю жизнь мучилась сомнениями, кто-то должен ответить. Кстати, как произошла подмена, журналисты программы не выяснили. У меня же есть только версия - медсестры не успели надеть мне и Вике бирочки, положили на соседние кроватки, ну а потом случайно перепутали, отдавая матерям.

Воссоединилась большая семья: слева кровные сестры Нина и Майя, справа сестры, с которыми Нина выросла. Фото: личный архив.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Кристина ЖИЛИНА, юрист, директор ООО «Центр правовой защиты»:

- В случаях подмены в роддоме возможно отсудить компенсацию морального вреда. Как доказать свою правоту? Поднимать архивные данные, чтобы подтвердить, что именно в этом роддоме и в эти даты родились те две девочки. Далее, нужно приложить результаты генетической экспертизы, а также указать последствия подмены: какие нравственные, моральные страдания испытали обе семьи. Если это действительно вина сотрудников роддома, полагается компенсация. Поскольку это было давно, роддом вряд ли был зарегистрирован в качестве юрлица, и ответчиком, скорее всего, выступит минздрав. Как правило, речь идет об огромных, миллионных исках, но суд вправе назначить и меньшую сумму – соразмерную моральную вреду.

А КАК У НИХ

Миллион рублей за сломанную судьбу

В 1987 году в Челябинском роддоме подменили двух девочек. В 70 лет одна из матерей, Зоя Туганова, нашла в соцсетях свою биологическую дочь Люцию Тулигенову. Увы, жизнь к ней оказалась сурова: отец Люции попал за решетку за убийство, мать умерла от пьянства, а сама девочка с 13 лет жила в детдоме. Инвалид по слуху, без образования, живет с безработным мужем и тремя детьми на пособие по инвалидности… Зато свою неродную дочь, Екатерину, Зоя воспитала достойно. Девушка работает на железной дороге, растит сына.

Перепутанные в роддоме виновных не нашли, но в 2018 году отсудили у государства по миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда. Екатерина на эти деньги оформила ипотеку на квартиру в Магнитогорске, а Люция, не найдя им применения, положила под проценты в банке. Между собой мать и две дочери – биологическая и неродная – постоянно поддерживают связь.

А в 1998 году, в другом уральском городе, Копейске, подменили двух новорожденных девчушек Ирину и Анну. Родители узнали об этом лишь спустя 13 лет, когда одна из пар разводилась, и супруг в сердцах потребовал сделать тест на отцовство. Получив результаты ДНК, они изумлением узнали, что дочь неродная и отцу, и матери… Вторая семья, увы, к тому времени тоже распалась. После судебных тяжб в 2012 году роддом и местная администрация вскладчину выплатили компенсацию: по 3 миллиона рублей на каждую семью. Деньги родители потратили на квартиры для дочерей.

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