«Мы уже ушли на карантин»: бизнесвумен на видео отругала матом сибиряков, которые призывали ее закрыть магазин

В минувшие выходные наряду с новостями о коронавирусе и карантине в иркутских соцсетях бурно обсуждали видеообращение, которое выложила владелица одной из сети магазинов модной одежды. В двухминутном ролике, которое бизнесвумен записала в салоне своего элитного авто, женщина кратко и не без нецензурной лексики объяснила, что якобы не собирается закрывать свои магазины на недельный карантин.

А побудили бизнесвумен к обращению к подписчикам их же комментарии. «Оштрафовать!», «Закрыть!», «Почему вы нарушаете режим, когда все находятся на карантине?», - написали иркутяне сообщения под видео, которое выложила сотрудница магазина предпринимательницы. В ролике она рассказала, мол, бутики работают в прежнем режиме. Вот бизнесвумен и решила взять дело в свои руки и доходчиво объяснить горожанам, что и как.

- «Вы сидите дома, вот и закройтесь на своем карантине», - говорит в камеру бизнес-леди. Мы приводим только цензурную часть спича. – «У нас есть указ, и в нем рекомендовано не работать несколько дней. Если бы это был тот карантин, на котором все должны обязательно сидеть, это была бы другая ситуация. Какие все важные. А никто не думает, что в моей компании работает очень много людей, которые вовремя получают зарплату. У меня, как у собственника компании, серьезная ответственность перед коллективом. Я за то, чтобы обеспечить его деньгами в любое время и в любой чрезвычайной ситуации. Мы работаем потому, что нет строгих мер для закрытия магазинов. Читаю ваши комментарии, и меня рвет на части. Кто не понимает, я всех обматерю, а материться я умею.

Впрочем, это пользователи соцсетей поняли еще после просмотра ролика. Под видео, которое опубликовали в группе «Инцидент Иркутск», горожане обрушились на даму с критикой. Одни обвинили ее в том, что сибирячка ищет только выгоду, не думая о здоровье собственных сотрудников, другие, выразили мнение, что как только бизнес-леди прилетит огромный штраф, она сразу закроет свои точки. Чтобы узнать, произошло это или нет, мы позвонили ей самой.

- Мое видео, которое гуляет по сети, уже не актуально, - комментирует предпринимательница «КП» - Иркутск». – Оно было записано утром, 29 марта, когда еще не было распоряжения об обязательном закрытии всех магазинов в городе. А 29-го числа все наши сотрудники вышли на работу для того, чтобы опломбировать свои павильоны. На карантин мы, как и положено, ушли с 30 марта.

А теперь, по поводу того видео, в котором сотрудница рассказывала, что магазины одежды работают, с которого все и началось. По словам предпринимательницы, продавец как раз и объясняла, что магазины сети теперь будут обслуживать клиентов только на онлайн-доставке.

- Начиная с 27 марта все изменялось, - продолжает женщина. – Мы не понимали, что будет завтра. Но уже начали упаковывать товар. Когда пришло официальное предписание, сразу отправили сотрудников на карантин. Мы же не сумасшедшие, и не враги сами себе.

Сейчас, по словам женщины ей пришлось переформатировать свой бизнес. Ее магазины работают, но только в другом ключе - на бесконтактной доставке.

- При бесконтактной доставке заказ наши сотрудники упаковывают в перчатках, - говорит женщина. – Курьер привозит товар заказчику, оставляет под дверью, и отходит на три метра. Оплата через оператора.

Кстати, несмотря на гневные комментарии в соцсетях под видео, предпринимательница говорит, что коллеги по бизнесу и все знакомые ее, наоборот поддержали.

- Даже незнакомые поддерживают, - заключает женщина. – Все вменяемые предприниматели пишут, что я была права.

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