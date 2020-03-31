2020-03-31T15:44:21+03:00
Общество

Всеобщий режим самоизоляции в Иркутске 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

Всеобщий режим самоизоляции вводится для всех жителей Иркутска независимо от возраста с 31 марта 2020 года
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Всеобщий режим самоизоляции в Иркутске 2020: до какого числа продлится и как будет действовать.Всеобщий режим самоизоляции в Иркутске 2020: до какого числа продлится и как будет действовать.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Ввести всеобщий режим режим самоизоляции в Иркутске 2020, как и во всем Приангарье, пришлось потому, что распространение коронавируса в стране продолжается. Все больше больных. Понемногу, но растет статистика и в Иркутске. Сейчас у нас трое заболевших с этим диагнозом, двое лечатся в Иркутске, один в Братске. Но сегодня медики заявили и о еще одном положительном диагнозе у туристки, вернувшейся из Таиланда. Весь круг общения этих людей надо проверить на вирус. На нерабочей неделе жителей Иркутской области попросили остаться дома. Но много оказалось не только сознательных. Кто-то поехал отдыхать в Листвянку,кто-то расценил возможности выходных как повод для отдыха с шашлыками на даче. Именно поэтому, начиная с 31 марта всеобщий режим самоизоляции в Иркутске 2020 вводится для всех жителей,независимо от возраста.

- Введение режима самоизоляции на территории Иркутской области - мера вынужденная, она будет вводиться поэтапно. Основная наша задача - минимизация распространения вируса, - отметил глава Иркутской области Игорь Кобзев.

До какого числа нужно будет находиться на самоизоляции? Согласно указу -до 5 апреля. А дальше все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Иркутске.

Всеобщий режим самоизоляции в Иркутске 2020: что он предполагает

1. Выходить из квартиры можно только в случаях:

- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и угрозы жизни и здоровью,

- поездок на работу, если вы обязаны бывать на работе ( касается ограниченного круга людей - тех, кто трудится на предприятиях, от которых зависит обеспечение нормальной жизни города -транспорта, ЖКХ, энергетики, продмагов, аптек и др.)

- совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке,

- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от дома,

- необходимости вынести накопившийся мусор.

К тому же иркутяне обязаны соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метров. Где? В транспорте, магазинах, на улице. Для этого в супермаркетах уже нанесена специальная разметка. Это желтые полосы.Кроме того, руководство магазина будет следить, чтобы в помещении не скапливались люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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