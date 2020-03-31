Компания «СОГАЗ-Мед» готова к защите прав застрахованных в условиях коронавирусной инфекции

О том, какие методы применяет страховая медицинская организация «СОГАЗ-Мед» для защиты прав и информирования застрахованных лиц по ОМС при распространении коронавирусной инфекции, рассказал генеральный директор страховой компании «СОГАЗ-Мед» Дмитрий Валерьевич Толстов.

В складывающихся условиях реализации Правительством Российской Федерации комплекса мер, направленных на борьбу с коронавирусом, компания «СОГАЗ-Мед» оперативно перестроила свою работу. Первоочередное внимание было обращено на перестройку деятельности страховых представителей, которые прошли специальное обучение, включающее в себя освоение информации о новом вирусе и методах профилактики заражения.

Уверен, что знания о специфике распространения, течения и профилактики данного заболевания позволят страховым представителям 1-го, 2-го и 3-го уровней донести до граждан достоверную информацию и оказать квалифицированную консультативную помощь застрахованным как при личной консультации, так и при обращении по телефону контакт-центра компании.

В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2020 г. № 710-р временно приостановлено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. В связи с этим перед страховыми компаниями стоит задача максимально оперативно проинформировать граждан о важности переноса срока обращения в медицинские организации для прохождения профилактических мероприятий, не связанных непосредственно с заболеванием коронавирусом. Для этого СОГАЗ-Мед задействует мобильные сервисы и электронные рассылки с целью максимального оповещения застрахованных о приостановлении прохождения профилактических мероприятий и о методах профилактики и действиях в случае наличия подозрений на коронавирусую инфекцию.

Хочу отметить, что сейчас очень много мифов и различного рода слухов о коронавирусе. В связи с этим обращаюсь ко всем гражданам: доверяйте только официальным источникам. Актуальная и достоверная информация о коронавирусной инфекции размещена на официальных сайтах:

- Всемирной организации здравоохранения

- Министерства здравоохранения Российской Федерации:

- Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

- Официальный интернет-ресурс для информирования населения: https://стопкоронавирус.рф

Компания «СОГАЗ-Мед» также разместила на сайте sogaz-med.ru и на страницах компании в официальных социальных сетях понятную и доступную информацию о коронавирусе - памятку, в которой перечислены основные симптомы заболевания, методы защиты и действия при подозрении на заболевание.

Одно из важнейших условий минимизации распространения коронавируса - стараться как можно реже посещать общественные места. Выполняйте рекомендации специалистов по защите себя и окружающих и будьте здоровы!

Лицензия ОС № 3230 - 01 АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

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