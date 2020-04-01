«Денег хватит на 5 дней»: около 300 туристов из Иркутска застряли в Таиланде из-за коронавируса и не могут вернуться домой

- Да мы хоть в Новосибирске, хоть на Камчатке готовы сидеть в обсервации, лишь бы в России! – говорит сибирячка Яна (свою фамилию она попросила не называть – прим. Ред.)

Сутки она вместе с семьей – супругом и двумя детьми 8 и 13 лет, - сидят на чемоданах в Бангкоке. И все, о чем мечтают, - сесть в самолет. Но выбраться с чужбины им, похоже, будет непросто. 27 марта из-за пандемии коронавируса Россия закрыла авиасообщение со всеми странами. Рейсы отменили, остались только специальные - ими эвакуируют последних отдыхающих домой. Яне с семьей, которые последние две недели грелись на солнышке на Пхукете, вылет обещали в ночь на 1 апреля, но перенесли на 3-е. Но в том, что удастся уехать через два дня, сибирячка сомневается.

- В авиакомпании нам сказали, что вообще неизвестно, будут ли рейсы или нет, посоветовали ждать информации, - рассказывает Яна корреспонденту «КП-Иркутск». - 1 апреля улетело примерно 40-50 иркутян в Новосибирск. Затем их должны перенаправить в Иркутск. 2 апреля будет еще рейс, нам обещают на 3-е число.

Яна вместе с мужем и двумя детьми 8 и 13 лет прилетели на Пхукет 16 марта, когда обстановка с коронавирусом в мире уже была напряженная. Женщина, признается, ее семья сомневалась, стоит ли лететь в такой опасный период.

- Мы хотели сдать билеты, - говорит Яна. – Но в авиакомпании уверили, что делать этого не нужно. Мол, все прекрасно, регулярный рейс. Если бы они сказали, что ситуация может измениться, мы бы, конечно отменили поездку. Обратно перелет у нас был через Бангкок. До него мы долетели нормально. А отсюда в Иркутск выбраться уже не можем. Сейчас уехали из аэропорта и заселились в хостел. Но, оставаться в Бангкоке опасно. Ситуация здесь накаляется. Собираются ввести комендантский час. Консул сказал, никуда не выходить. Да и куда идти. Пообедать негде, все закрыто, банки также не работают, деньги, которые уже заканчиваются даже нельзя поменять. Если придется задержаться, денег нам хватит дней на пять.

По словам туристов, для них сейчас главное выбраться с чужбины. По прилету в Россию, обещают строго соблюдать любой самоизоляцию.

- Если рейс в Иркутск будет через Новосибирск, мы даже там готовы задержаться и сидеть 14 дней на карантине, - заключает Яна. – Но пока нам вообще ничего не предлагают.

По некоторым данным в Таиланде остается около 300 иркутян. При этом в Москву допускается прилет 500 человек в сутки, в остальные регионы — не более 200. Поэтому, когда смогут вернуться домой, Яна с семьей не знают.

- В ближайшие дни ожидается возвращение из-за границы в регион более тысячи человек. Надо взять под жесткий контроль всех прилетающих! – сообщил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. - Продолжается работа по выявлению и тестированию на коронавирусную инфекцию лиц, контактировавших с заболевшими.

На данный момент в регионе три подтвержденных случая коронавируса, еще три человека – под подозрением. Первые результаты их анализов оказались положительными и поэтому считаются сомнительными, поэтому отправлены в новосибирскую лабораторию «Вектор», которая даст окончательное заключение.

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