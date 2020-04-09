Бизнесмен из Бурятии бесплатно раздает фрукты и овощи врачам, пожилым людям и многодетным семьям

- Спасибо тебе большое, добрый человек. Я бы сама столько не купила, - сдерживая слезы, благодарит сухонькая старушка. И принимает подарок - два огромных пакета с фруктами. Внутри - несколько килограммов спелых яблок, бананов, груш и мандаринов. Свежие витамины так нужны во время карантина! Но пожилым людям выкроить копеечку, да еще и сходить в магазин во время самоизоляции, слишком тяжело. Вот им и помогает 29-летний бизнесмен Халид Гейдеров. У него в Улан-Удэ свой магазин овощей и фруктов, и в это непростое время, когда бушует коронавирус, он решил бесплатно поделиться запасами со всеми, кто нуждается.

- Почему я стал помогать людям? Смотрел новости про врачей, которые сейчас круглосуточно работают и буквально живут в больницах, и мне стало их очень жалко, захотелось поддержать, - рассказывает «КП-Иркутск» Халид Гейдеров. - И тогда я до отказа нагрузил свою машину фруктами и овощами и поехал с гостинцами в нашу инфекционную больницу. Врачи с такой радостью встретили меня!

Пожилым людям, кто на изоляции, гостинцы он передает через балкон. Фото: личный архив.

Он дважды привозил продукты медикам и призывал других предпринимателей города делать так же. Неделю назад даже выложил в Инстаграме видео со словами: «Давайте поможем медикам едой - вместе мы победим этот несчастный коронавирус!»

И с этого момента просьбы о помощи посыпались Халиду со всего города. Многодетные семьи пишут ему в соцсетях: «У нас нет денег, чтобы купить ребятам фрукты. Угостите их, пожалуйста?» Об одиноких пожилых людях беспокоятся их соседи и знакомые. Ну разве можно отказать?!

Полные пакеты фруктов и овощей - многодетным семьям. Фото: личный архив.

«Заявок» так много, что предприниматель каждый вечер составляет список адресов, куда завтра доставлять гостинцы. С утра сам собирает и развозит «посылки» - кому свежие витаминчики, а кому нужны еще и гречка, макароны, хлеб, туалетная бумага, медицинские маски и резиновые перчатки - смотря о чем попросят. За день он успевает побывать в 15-20 домах. А еще бесплатно раздает нуждающимся продукты в своем магазине.

- Люди искренне благодарят меня, это греет душу, - улыбается Халид. - Я понимаю, что занимаюсь правильным, добрым делом, и это дороже всего. А деньги… за 10 лет работы в Улан-Удэ (до этого жил в Азербайджане) я себя более-менее обеспечил, пока о заработке не переживаю. Поэтому хочу по-своему отблагодарить этот город, помогая его жителям.

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