«Коронавирус пролетай, пендель получай»: пенсионерка зачитала рэп и стала участницей конкурса группы Little Big

Похоже, что у мегапопулярных российских рэперов Face, Pharaoh, и Morgenshtern, клипы которых набирают десятки миллионов просмотров, вскоре может появиться серьезный конкурент. Нет, это не очередной молодой парень со странной прической и татуировками на лице, а 66-летняя иркутская пенсионерка Галина Харитонова. Прошлой зимой Галина прославилась на всю страну, когда зачитала рэп, сидя в ледяной проруби на Байкале и снялась в гламурном клипе, раскатывая на пассажирском сиденье синего Porsche Cayenne. А теперь у сибирской Ники Минаж (одна из лучших женщин-рэперов) вышел новый трек и клип.

Галина во время съемок прошлогоднего клипа залезла в ледяную прорубь в 30-градусный мороз. Фото: скриншот с видео

Правда на этот раз Галина решила, как говорят рэперы зачитать дуэтом. Вместе с иркутским блогером Дмитрием Сергуновым пенсионерка записала трек на самую злободневную тему – коронавируса и самоизоляции. Ну а видео стало пародией на клип знаменитых исполнителей Morgenshtern и Вити АК.

- Салам тем дома кто сидит, новый вид COVID, - читает свой куплет Галина. – Позакрывали города, без маски не вхожу в метро. Там кашляют в лицо. Короновирус пролетай, пендель получай!

- После прошлогоднего видео на Байкале, я ничего не записывала, друзья и подписчики в соцсетях, постоянно спрашивали: «Ну когда ждать новое видео?», - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» Галина Харитонова. – Поэтому, когда ребята предложили мне сняться в их новом видео, я с радостью согласилась. Рэп я по-прежнему люблю! В новую роль мне долго вживаться не пришлось, да и полегче было, чем в первом видео. Вот только слово «Салам» я долго не могла понять. Молодежь мне объяснила, что Morgenshtern так разговаривает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/772013" frameborder="0"></iframe> Иркутская пенсионерка записала рэп про коронавирус.Видео: канал в Ютуб Сергунов Съемка и монтаж: Кристина КОРЕНЬ Режиссер: Дмитрий СЕРГУНОВ

Дмитрий Сергунов, признается, давно хотел сделать «совместку» с Галиной Харитоновой. Парень написал текст за час, затем они с Галиной записали свои куплеты на студии и за день сняли двухминутный видеоролик, который обошелся им в скромный бюджет в 3 тысячи рублей (плюс стоимость монтажа). Торопились, чтобы трек действительно был актуальным, ведь в стране на тот момент только объявили самоизоляцию из-за коронавируса.

- Инфекция распространяется по России, а некоторые не хотят соблюдать карантин, - рассказывает Дмитрий. – Мы считаем, что это неправильно. Поэтому, надеемся, наша музыкальная пародия поможет понять всю важность карантина.

Дмитрий Сергунов, который и является автором текста, спел дуэтом с Галиной. Фото: личный архив Дмитрий Сергунова.

На канале Дмитрия в Ютуб ролик с новой песней Галины за 6 дней набрал почти 5 тысяч просмотров, плюс его распространили по соцсетям, где его заметили участники группы Little Big, которые в этом году должны были представлять Россию на Евровидении. Песенный конкурс отменили из-за коронавируса, но музыканты не расстроились и решили организовать свой конкурс. Они запустили свое собственное - домашнее "Карантиновидение" 2020. Для того чтобы принять участие, любой желающий может сочинить песню, снять минутный клип на мобильный телефон в домашних условиях и выложить видео в инстаграм с хештегом #Карантиновидение2020.

- Я так и сделал, - говорит Дмитрий. - Little Big увидели наш клип и поставили его на официальную страницу Карантиновидения в соцсети. Теперь жюри в которое входит лидер группы Little Big Илья Прусикин будут выбирать лучшие видео. Возможно, победители получат призы.

Помимо рэпа Галина несколько лет занимается моржеванием. Фото: личный архив Галины Харитоновой.

Ну а Галина Харитонова надеется, что новое рэп-видео станет популярнее прошлогоднего. Как только закончится пандемия, она готова записывать новые треки со своей молодой бандой.

- Коронавирусу мы уже дали пенделя, - заключает Галина. – Пускай поскорее уходит эта зараза.

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