Дальнобойщику, неделю жившему на обочине трассы из-за поломки фуры, сибиряки собрали деньги

Отправляясь в очередной рейс дальнобойщик из Новосибирска Максат (мужчина не хочет называть свою фамилию) даже и не подозревал, что он может серьезно затянуться. На своем рефрижераторе Мерседес, на котором Максат крутит баранку по всей стране уже 7 лет, он должен был доставить оборудование на магаданский золоторудный комбинат. Груз сибиряк привез вовремя, не отстав от графика ни на сутки. Обратно поехал порожняком. По договору деньги ему должны были прийти на карту на следующий день. Максат рассчитывал, что получит их уже на обратном пути, но положенные 316 тысяч рублей так и не пришли.

- Начал звонить заказчику, а телефон отключен, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Максат. – Как назло в Тынде Амурской области у меня случилась поломка. Но ехать дальше можно было. Проблема была в другом: у меня начали заканчиваться деньги на солярку. Добрался до Читы, продал там пару аккумуляторов, которые у меня были с собой. На вырученные деньги заправился и двинул в сторону Бурятии.

Рефрежератор Максата на стоянке у кафе. Фото: "Аноним 03"

До Улан-Удэ, признается дальнобойщик, он добрался уже на последних каплях соляры. Деньги ему так и не пришли, а телефон заказчика по-прежнему молчал. Максат, чтобы его рефрижератор не заглох прямо на трассе, или где-нибудь на крутом склоне, остановился на парковке у придорожного кафе в Иволгинском районе. Понял, что дальше двигаться не сможет, бензобак был практически на нуле.

- Встал и решил ждать деньги от заказчика, - продолжает Максат. – Названивал по тысяче раз на оба телефона, в ответ тишина. Так и просидел в кабине шесть дней. Запасы еды были, но они быстро закончились, пришлось поголодать. Просто мне было стыдно подойти к прохожему и попросить даже хлеба...

Скриншот того самого поста, в котором очевидцы просят помочь водителю. Фото: "Аноним 03"

Правда, скромный Максат даже не подозревал, что информация о нем уже пошла в соцсетях. Проезжающим каждый день мимо местным жителям показалось странным, что грузовичок стоит без движения почти неделю. И на седьмой день к дальнобойщику стали подъезжать автомобилисты, чтобы узнать, что произошло.

- Подъехал мужчина, вроде иркутянин, расспросил, чего, мол, стою, - говорит Максат. – Ну я все и рассказал, что меня кинули. Говорю, стою без солярки, денег ноль, голодный. Он отдал мне целый пакет своих продуктов и сфотографировал мою машину.

Скриншот с группы в мессенджере. Фото: "ДТП 03 RUS Улан-Удэ"

В тот же день в популярном бурятском паблике «Аноним 03» появился пост с призывом о помощи дальнобойщику и фотография его рефрежератора. В нем очевидцы рассказали, что водитель жутко стыдиться просить о помощи, но пообещали на обратном пути узнать номер его карты, чтобы желающие могли скинуть деньги. На следующий день, говорит Максат, его грузовик буквально окружили десятки подъехавших автомобилей. Местные, узнав о беде водителя, приехали, чтобы убедиться в том, что мужчине действительно нужна помощь.

- Я был в шоке и не мог понять, что происходит, - улыбается Максат. – Кроме продуктов, люди привезли 40 литров солярки, заправили бак моего грузовика. Еще аккумулятор у меня сдох, так они подкурили и завели машину. А в конце один из мужчин по имени Максим сказал: «Давай, поедешь к моим родственникам, переночуешь, в баньку сходишь, за машину не переживай, ее в ограду загоним». В итоге, меня приютили, накормили, напоили, отмыли и спать уложили. На утро, Максим увидел, что у меня рессор у тягача сломан. И говорит: «Пока я тебе ее не сделаю, никуда не поедешь». Представляете, он объездил автомагазины, нашел мне запчасти, все починил и поставил мой рефрежератор на трассу готовым.

- Да я сам бывший дальнобойщик, - рассказывает нам тот самый Максим Терентьев. – Десять лет колесил по стране. Решил по-человечески помочь. Максат действительно очень скромный, даже уговаривать его пришлось, чтобы принял помощь. Мы ведь даже чат в мессенджере создали, там ему помогали все, кто и чем может. Кстати, нашлись мошенники, которые пытались свои данные дать для перевода. Хорошо, что мы быстро съездили на место и сфотали настоящую карту Максата.

Максат (слева) вместе с Максимом ремонтируют грузовик. Максат категорически отказался отправлять свою фотографию. Фото: предоставлено Максимом Терентьевым

Кстати, о своей беде Максат не рассказал даже своей жене и детям. Они узнали, что мужчина застрял в Бурятии, когда Максат уже распрощался со своими новыми друзьями из Бурятии и отправился на отремонтированной машине домой. Денег на бензин и еду ему теперь хватит до Новосибирска и обратно.

- За день мне пришло 24 тысячи рублей, - говорит Максат. – У меня полная кабина продуктов. И все благодаря неравнодушным жителям Бурятии, которые стали мне друзьями. Признаюсь, когда уезжал от них, у меня пошли слезы. В следующий раз буду проезжать мимо, обязательно загляну в гости. Раньше ведь я тоже слышал подобные истории о моих коллегах, но не обращал на них особого внимания. Теперь на трассе я по-другому буду вести себя. Понял, что если мы все друг другу поможем, будем жить хорошо. Через вашу газету хочу еще раз сказать всем спасибо!

Грузовик дальнобойщику починили за один день. Фото: предоставлено Максимом Терентьевым.

Вернувшись в Новосибирск, Максат планирует затем добраться до Подмосковья, где живет заказчик, который не выплатил ему деньги. При этом в полицию водитель обращаться не хочет.

- Раньше такого никогда не было, всегда все выплачивал вовремя, - заключает Максат. – Думаю, что у него что-то случилось, может, заболел…

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