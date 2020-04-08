Спрятал колбасу на деревьях от мышей, а спасся от медведя: как сибиряк удрал от голодного хозяина тайги

Это сейчас 31-летний иркутянин Артем Саловаров спокойно рассказывает о том, как буквально в нескольких метрах от него ходил огромный голодный медведь, только что вышедший из спячки, и о том, как мужчина отвлек внимание зверя от себя. А несколько дней назад, когда Артем оказался лицом к лицу с хищником на самом берегу Байкала, у мужчины перед глазами пронеслась вся жизнь. Но обо всем по порядку.

Началось все с того, что Артем, который работает гидом по Байкалу, решил сам для себя устроить пятидневный поход вдоль Кругобайкальской железной дороги. Мужчина взял палатку, набил свой огромный туристический рюкзак теплой одеждой и продовольствием, доехал до поселка Листвянка, и оттуда на лыжах поехал по льду Байкала. Пройдя около 30 километров, путешественник свернул на берег и разбил лагерь, чтобы заночевать. Утром Артем решил продолжить свой путь вдоль Кругобайкалки. На второй ночлег экстремал остановился уже в 7 километрах южнее мыса Толстого.

Так выглядел лагерь Артема. Фото: личный архив Атрема Саловарова.

- Развернул палатку, поужинал, а оставшиеся продукты развешал и разложил по деревьям вокруг своего лагеря, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» Артем Саловаров. - Я понимал, что если оставлю котелки с кашей, колбасу и открытую сгущенку у себя в палатке, ночью меня атакуют мыши.

Грызуны Артема, конечно не атаковали. В районе 22 часов, когда мужчина уже собирался залазить в спальник, в гости к нему пришел зверь посерьезнее. Услышав странные звуки из палатки, Артем выглянул из нее, и обомлел. В пяти метрах, спиной к нему стоял взрослый медведь. Соблюдать этикет незваный гость не собирался. Сначала, косолапый, громко гремя котелками, сорвал их с веток и сразу начал жадно съедать остатки каши. Выбросив облизанный до чиста котел, и едва не попав им в выглядывающего из палатки Артема, Топтыгин закусил это дело двумя палками докторской колбасы. Доев ее вместе с пленкой, медведь увидел, что его еще ждет десерт – открытая банка свеженькой сгущенки. Вылокав ее залпом, зверь, по-прежнему не глядя в сторону палатки, захотел продолжения банкета и начал искать другое продовольствие.

- Я понимал, что рано или поздно он может поинтересоваться, нет ли добавки в палатке, - говорит Артем. – Поэтому, чтобы отпугнуть его, выстрелил из ракетницы. Ее я беру во все походы. От хлопка, медведь вздрогнул и убежал. Но через две минуты вернулся и как ни в чем не бывало, продолжил жрать мою колбасу. Я выстрелил второй раз, произошло то же самое. Ну, думаю, все, не уйдет. Выстрелил третью ракетницу, и за несколько минут, пока зверь убежал, схватил сигнальный огонь, телефон и залез на самую высокую сосну. А что делать, решил спасаться там. Я ведь по образованию охотовед и знал, что взрослый медведь на дерево не полезет. Каких размеров он был? Думаю, весил килограммов 300.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/771815" frameborder="0"></iframe> Сибиряк снял на видео, как спасался от медведя на дерево.Видео: личный архив Артема Саловарова

Артему повезло, что мобильная связь в этом районе (не только на дереве) ловила отлично. Сидя на ветках ему удалось дозвониться в Никольское поисково-спасательное подразделение БПСО и вызвать помощь. Добирались спасатели примерно полчаса. За это время по-прежнему голодный мишка вновь вернулся в лагерь и доедал остатки пищи.

- Ему так понравилась моя пища, что он даже не взглянул в мою сторону, когда я сидел на дереве, а может просто в темноте не увидел. - говорит Артем. – Я же сидел и про себя думал: «Кушай, кушай и уходи». Страх у меня уже прошел. Знал, спасатели были в дороге.

- Мы вышли с базы Байкальского поисково-спасательного отряда в поселке Никола на аэроглиссере «Пиранья», - рассказывает спасатель первого класса Никольского поисково-спасательного подразделения БПСО Сергей Бирюков. – Чтобы найти мужчину, ориентировались на свет его сигнального фонаря.

Переночевать Артем остановился в живописном месте. Фото: личный архив Атрема Саловарова.

Испугавшись рева техники, медведь свернул застолье и убежал. Только после этого Артем решился слезть с дерева. Мужчина быстро собрал вещи, свернул лагерь и вместе со спасателями отправился на их базу. Продолжать путешествие он не решился. Да и возможности уже не было.

- Мишка ведь съел все мои пятидневные запасы еды, - улыбается Артем. – Осталась пара банок закрытых консервов. Но если серьезно, то продукты и спасли мне жизнь. Если бы я оставил их в палатке, встретился бы со зверем нос к носу. А еще повезло, что это был медведь одиночка, а не мать с медвежатами. На ближайшее время с походами решил завязать.