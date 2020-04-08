2020-04-08T11:37:25+03:00
Общество

Отгонял зверя петардами и залез на дерево: сибиряк чудом выжил после встречи с медведем

Турист встретил хозяина тайги в районе Кругобайкальской железной дороги
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Отгонял зверя петердами и залез на дерево: сибиряк чудом выжил после встречи с медведемОтгонял зверя петердами и залез на дерево: сибиряк чудом выжил после встречи с медведем
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О том, что вокруг палатки ходит медведь и ест все его продукты, перепуганный турист из Иркутской области рассказал спасателям Никольского поисково-спасательного подразделения БПСО. Мужчина, умоляющий быстрее спасти его от зверя, сообщил и координаты, где его нашел косолапый, вышедший из спячки. Встреча произошла в семи километрах южнее мыса Толстого, на Кругобайкальской железной дороге, где турист решил остановиться на ночлег. Сибиряк сначала пытался сам отогнать медведя с помощью охотничьих петард. Но когда понял, что хозяина тайги ими не напугать, залез на дерево, вызвал оттуда спасателей и ждал помощи.

- Мы вышли с базы Байкальского поисково-спасательного отряда в поселке Никола на аэроглиссере «Пиранья», - рассказывает спасатель первого класса Никольского поисково-спасательного подразделения БПСО Сергей Бирюков. – Добрались за полчаса. Чтобы найти мужчину, ориентировались на свет его фонарика. Медведь, который бродил под сидящим на дереве туристом в 30 километрах от берега, испугавшись рева нашей техники, убежал.

Только после этого перепуганный мужчина решился слезть с дерева, собрать палатку и вещи. Затем вместе со спасателями он отправился на базу БПСО, где еще несколько часов приходил в себя после нежданной встречи с Топтыгиным. От дальнейшей помощи он отказался. Вызвал такси и поехал домой. Идти в поход в ближайшее время, ему вряд-ли захочется.

- Соблюдайте осторожность, - обращаются к путешествующим в районе КБЖД туристам в БПСО. - Голодный хозяин тайги может нарушить ваши планы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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