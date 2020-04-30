«Окна Победы» 2020 в Иркутске: дружно споем "Катюшу" 9 мая

«Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой…!» Слова из «Катюши» - одной из самых любимых военных песен - будут разноситься в иркутских дворах 9 мая. И исполнять ее смогут все желающие прямо с балконов своих квартир и из окон. Да, из-за коронавируса, самый священный праздник – День Победы, в этом году мы впервые будем отмечать не в сквере Кирова, наблюдая за парадом, участвуя в акции «Бессмертный полк» и поздравляя ветеранов, а в своих квартирах. Но чтобы тысячи горожан 9 мая все же смогли объединиться, власти предложили провести празднования в популярном нынче онлайн-формате. Акция «Окна Победы» 2020 в Иркутске и всем регионе пройдет 9 мая в 12.00.

Во дворах городов и поселков заранее выставят звуковое оборудование и на всю громкость включат «Катюшу», а также другие военные песни, слова которых знает каждый. Жильцам останется только подпевать. К этой акции, помимо Иркутска уже присоединились Братск, Ангарск, Черемхово, Шелехов, Усть-Кут, Саянск, Усть-Илимск и Усолье-Сибирское.

Не останутся без великого праздника и ветераны Великой Отечественной. В их дворы 9 мая приедут так называемые фронтовые агитбригады артистов. Они исполнят песни военных лет, покажут творческие номера и отрывки из спектаклей. Ну а чтобы все смогли почтить память тех, кто погиб, сражаясь за Родину, проведут минуту молчания. В 15.00 по всем радиоканалам включат звук метронома.

- Даже в таких сложных условиях, как сейчас, мы отдадим дань памяти тем, кто защищал нашу Родину, - рассказывает заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук. - В дистанционном или онлайн-форматах областные учреждения культуры проведут 87 мероприятий, муниципальные - более 200. Для удобства мы составили афишу празднования с информацией обо всех мероприятиях. Все это будет размещено на официальных сайтах учреждений, а также в соцсетях. Там же можно увидеть трансляции записей интервью с ветеранами, акции, викторины, конкурсы, чтецкие и вокальные номера на военную тематику, виртуальные экскурсии, трансляции спектаклей и концертов.

Присоединяйтесь к акции «Окна Победы» 2020 в Иркутске.

Придумали и аналог шествия «Бессмертного полка», в котором каждый год участвуют десятки тысяч горожан. В 22:00 всем иркутянам в знак памяти предлагают зажечь в своих окнах фонарики и поставить портреты родственников, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны или трудились в тылу. Этой акцией «Свет памяти» и завершится празднование Дня Победы.

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