2020-04-30T15:52:13+03:00
Происшествия

Крупный пожар оставил без домов 8 семей из Иркутской области

Из-за сильного ветра, дома тушили два часа [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Крупный пожар оставил без домов 8 семей из Иркутской области. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.Крупный пожар оставил без домов 8 семей из Иркутской области. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
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Фотографии с улицы Энгельса в небольшом городе Зима Иркутской области напоминают кадры из фильма про апокалипсис. Днем 30 апреля там произошел крупный пожар, во время которого сгорело сразу 8 жилых домов, от которых остались лишь печки и обугленные стены. Причем началось все с пожара, который начался на одном из приусадебных участков. Из-за сильного ветра огонь в считанные секунды перекинулся на соседские деревянные постройки, которые находились на небольшом расстоянии друг от друга.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Когда спасатели прибыли на место, жители горящих домов эвакуировались самостоятельно. Тушение осложнялось не только сильным ветром, но и тем, что спасателям пришлось делать забор воды для тушения при помощи пожарно-насосной станции, установленной на реке Тиман, которая находится в 500 метрах. Спасателям пришлось вызывать на подмогу коллег из Саянска и Куйтунского района, а также пожарный поезд Потушить горящие дома 48 сотрудникам удалось спустя два часа - к 18.20.

- Погибших и пострадавших нет, - сообщили "КП-Иркутск" в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Что стало причиной ЧП пока неизвестно. На месте работают дознаватели МЧС. Владельцам сгоревших домов, скорее всего, придется ночевать у родственников.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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