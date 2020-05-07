2020-05-07T16:13:55+03:00
Общество

«Классика против коронавируса»: фотоотчет с онлайн-концерта, который провели «Комсомольская правда», Asia Musiс и Иркутская филармония

Выступление Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии посвящено 75-летию Великой Победы и борьбе с COVID-19
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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«Классика против коронавируса»: фотоотчет с онлайн-концерта, который провели «Комсомольская правда», Asia Musiс и Иркутская филармония«Классика против коронавируса»: фотоотчет с онлайн-концерта, который провели «Комсомольская правда», Asia Musiс и Иркутская филармонияФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Самые известные военные песни против коронавируса! В иркутском Дворце спорта «Труд» состоялся уникальный онлайн-концерт, который в честь празднования 75-летия Великой Победы, а также в поддержку врачей и полицейских, которые сейчас находятся на передовой в борьбе с COVID-19, организовала «Комсомольская правда», AsiaShow, концертный департамент Asia Musiс, телекомпания «ТИВИСИ HD» и Иркутская областная филармония при поддержке врио губернатора Приангарья Игоря Кобзева, администрации Иркутска, мэра Иркутска Руслана Болотова, Общественной палаты города Иркутска, а также наших партнеров: интерьерной компании «S-Classic».

Музыканты Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии исполнили самые известные военные песни Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Музыканты Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии исполнили самые известные военные песниФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Итак, во время часового выступления, музыканты Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии под управлением главного дирижера и художественного руководителя, заслуженного деятеля искусств России Илмара Лапиньша, как и обещали, исполнили самые любимые и патриотичные военные песни. Мурашки по телу у зрителей побежали самом начале выступления во время исполнения «Священной войны», которая стала гимном защиты Отечества и «Катюши», слова которой знает каждый россиянин.

- Очень душевный концерт, молодцы! – писали в комментариях наши онлайн-зрители.

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- Это здорово, что в нашем городе проводятся подобные мероприятия, - отметил мэр Иркутска Руслан Болотов, при поддержке которого состоялся концерт. – Особенно в такое непростое время. От имени иркутян и от себя лично хочу сказать спасибо нашим медикам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, работникам социальных служб. Круглосуточно они делают все, чтобы защитить нас от заражения. Такая самоотдача, неравнодушие и стремление первыми придти на помощь в характере сибиряков. В годы войны иркутяне обеспечивали надежный тыл нашей Родины. Более 20 тысяч наших земляков ушли на фронт, их мужество и героизм будут служить для нас примером. Поздравляю всех с 75-летием Победы!

Мэр Иркутска Руслан Болотов посетил наш концерт. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мэр Иркутска Руслан Болотов посетил наш концерт.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не забыли и про военные песни, в авторах которых есть иркутяне. Солист Большого театра Василий Соколов исполнил «Бессмертный полк» иркутского поэта Владимира Скифа, а студентка музыкального колледжа Дарья Коптелова впервые спела песню иркутского композитора «Дети войны». Ну а завершилось выступление самой главной песней – «День Победы», которую Василий Соколов и Дарья Коптелова исполнили вместе, сорвав аплодисменты онлайн-зрителей по ту сторону экрана.

Если вы не смогли посмотреть прямую трансляцию концерта, мы подготовили для вас фоторепортаж с выступления. Также в скором времени выложим запись с выступления – в хорошем качестве и отличном звуке на нашем сайте, а также в официальных группах «КП» - Иркутск» в соцсетях. Следите за обновлениями на сайте irk.kp.ru.

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Солист Большого театра Василий Соколов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Солист Большого театра Василий СоколовФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Студентка музыкального колледжа Дарья Коптелова Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Студентка музыкального колледжа Дарья КоптеловаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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