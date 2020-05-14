Сибиряк спас медвежонка-сироту от голодной смерти и приютил у себя в квартире

За валежником поехал в лес две недели назад 43-летний сибиряк Владимир Норин. Отъехал от города буквально километров 12, свернул с трассы и отошел от нее максимум на 200 метров. Бродил-бродил по полянке в поисках подходящего материала, и вдруг заметил, как на него «катится какой-то черный клубочек». Пригляделся, а это совсем крохотный медвежонок!

- Я насторожился, ведь где-то поблизости должна быть его мать, - рассказывает корреспонденту «КП» - «Иркутск» Владимир Норин. – Бесшумно начал отходить к машине, вертя головой на 360 градусов, но медведицы нигде не было. Минут 15 постоял у машины, а медвежонок все это время терся у ног, ластился, лапками обнимал, и так жалобно смотрел, как будто что-то сказать хочет. Понял, что он голодный. Нашел у себя конфету, дал ему, так он ее проглотил за секунду.

Владимир не побоялся принести медвежонка в свою квартиру. Фото: личный архив Владимира Норина.

Забирать маленького косолапого зверька, которому на вид около двух месяцев с собой, Владимир не собирался. Топал ногами, хлопал в ладоши, завел машину и сигналил, чтобы отогнать топтыжку в лес. А тот отскочет на два метра, и обратно к ногам ластиться.

- В итоге я сел в машину и поехал домой, - продолжает Владимир Норин. – А потом увидел в зеркало, как этот хулиган бежит следом, как собачка. Увязался… Я не выдержал, остановился, открыл двери в салон, он обнюхал сиденья и поглядел на меня вопросительно, как будто спрашивая, ну что, мол, я запрыгиваю? Что делать, взял подмышку, посадил. Думал, хоть накормлю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/779010" frameborder="0"></iframe> Житель Усть-Кута спас медвежонка от голодной смерти и приютил его.Видео: Владимир НОРИН

Медвежонка Владимир повез в дом своей матери. У той свой частный дом, большой двор. Там Топтыгин освоился быстро. Еще бы, в такой гостинице 5 звезд он точно еще не жил.

- Я назвала его Мишей и поселила в бане, - рассказывает мама Владимира Лариса Норина. – Дала теплый махровый халат, подушку, разве что тапочки не нашла для него. И он сам обустроил себе спальное место. Да не абы где, затащил на полог в парилке, там и спал. Захожу, а Миша как младенец, голова на подушке и лежит, посапывает.

Подружился Миша и с соседями: с тремя котами Васей, Муркой и Кузей, а также с собакой Умкой. Вместе с ними из одной кастрюли наворачивал ячневую кашу, перемешанную с рыбой, и из одной миски лакал молоко. Получал Мишка и десерт – сгущенку. Лариса Александровна еще не успевала открыть банку, как медвежонок уже вырывал ее из рук. Чувствовал, чертяга, вкус лакомства. А вот конфеты почему-то съедал только наполовину.

- Да он ребенок совсем, - продолжает Лариса Норина. – Выхожу на улицу, зову кошек, а он слышит мой голос, выбегает из бани, встает на задние лапы, начинает обнимать меня за ноги и довольно мурчать. Еще играть ему очень нравится. Кошки устали от Миши, он за ними бегает, кувыркается во дворе. В бане все перевернул вверх дном.

Миша очень смышленый и артистичный медвежонок. Фото: личный архив Владимира Норина.

Через три дня Владимир все же решил забрать Мишу от матери. Правда, в лес его увозить не стал, испугавшись, что малыш просто погибнет от голода. Владимир завез погостить зверя в свою благоустроенную квартиру, где косолапый перевернул все горшки с цветами, а затем перевез на подсобную территорию своего продуктового магазина, где соорудил для медвежонка клетку. Там Миша живет уже две недели.

- Хочу отдать моего Потапыча, как я его называю, в добрые руки, - говорит Владимир. – Может в питомник или зоопарк, а может и вовсе в цирк. А что? Миша очень смышленый, добрый и артистичный. Мне звонили из Москвы, хотели туда его забрать, но дальше разговоров пока дело не пошло. Приходил наш местный охотовед, обещал помочь определить мишку. Ну а пока будет жить у меня. Его все любят, он с охранниками магазина на одной кровати спит. Я и меню ему новое завел, кормлю консервами.

Мишка обожает играть с собаками. Фото: личный архив Владимира Норина.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Вячеслав СЛАВИН, директор иркутского питомника «К-9»: «Мы готовы принять Мишу»

- Сейчас по закону запрещено держать диких животных на территориях кафе, в частных домах. В первую очередь в таких случаях нужно обращаться в Службу по охране и использованию животного мира. Там должны принять меры и помочь пристроить медвежонка. Если у Владимира не получится этого сделать, пусть обращается к нам. Мы готовы забрать Мишу в наш питомник, а затем поможем определить его. У нас есть связи в Центре по реабилитации диких животных. Останется только найти деньги на транспортировку.

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