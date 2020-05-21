Погода на июнь 2020 в Иркутске: стало известно, каким будет начало лета в городе

Ну что, иркутяне, наверняка уже соскучились по-настоящему жарким летним дням?! Открытия пляжного сезона из-за коронавируса в ближайший месяц точно можно не ждать, зато начало июня – самое время, чтобы отдыхать на даче. Ну или самоизолироваться там, если режим продлят еще на некоторое время. Так чего же нам ждать в первый летний месяц - дождей или палящего солнца? Синоптики уже знают, какой будет погода на июнь 2020 в Иркутске.

- В июне будет теплее, чем обычно, - рассказывает корреспонденту "КП-"Иркутск" замначальника иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – Мы ожидаем погоду на 1 - 2 градуса выше нормы. Правда, первые пять дней месяца придется еще потерпеть небольшое похолодание. Ночью термометры покажут всего +1…+6 градусов, возможны заморозки до -3. Днем +12…+17, что очень некомфортно для июня. Зато после придет настоящее лето! Столбик термометра поднимется до +20…+26. Кроме того, нас ждет несколько отдельных жарких деньков с палящим солнцем и температурой до +31.

Да, погода на июнь 2020 в Иркутске ожидается теплой, но это не значит, что мы забудем об осадках. Их, по прогнозу синоптиков, как раз ожидается больше обычного. Сразу скажем, что затяжных дождей на 2 - 3 дня не обещают. В основном речь идет о кратковременных ливнях с грозами, после которых может почти сразу выглянуть солнце.

- Обычно в июне выпадает 62 миллиметра осадков, - говорит Юлия Янькова. – А вот в июле уже все 120. Просто в середине лета к нам всегда приходят циклоны из Монголии, которые задерживаются на 2 - 4 дня. И в это время дожди могут лить почти без перерыва.

Такой будет погода на июнь 2020 года в Иркутске. Ну а пока впереди у нас еще целая неделя мая, который так и не порадовал стабильным теплом. В пятницу, 22 мая, в городе еще может покапать дождик, а уже в выходные придет жара. Например, в воскресенье, 24 мая, солнце припечет до +27 градусов. Такой же прогноз и на начало следующей рабочей недели.