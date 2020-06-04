2020-06-04T14:25:57+03:00
Общество

Тепло вернется в Иркутск через неделю: гидрометцентр предупредил о непогоде в ближайшие дни

Иркутян ждет дождь, гроза и сильный ветер [аудио]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Тепло вернется в Иркутск через неделю: гидрометцентр предупредил о непогоде в ближайшие дниТепло вернется в Иркутск через неделю: гидрометцентр предупредил о непогоде в ближайшие дниФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Вот уже и первые деньки лета, а им, извините, и не пахнет. Увы, но на улице не очень-то и тепло. Как пришло 1 июня в Приангарье похолодание и дожди, так и задержалась непогода. Так, когда же знойное лето?

- Порадовать нечем, неустойчивая погода сохранится на всю неделю, - рассказывает "КП"-Иркутск" замначальника Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – Дожди будут идти вплоть до воскресенья, 7 июня. Помимо этого, в выходные еще и ветер усилится до 12 м/с, по области и вовсе порывы до 20 м/с. Возможны грозы. Столбик термометра днем покажет в среднем +13… +15 градусов. Когда будет выглядывать солнце, припечет до +18… +20.

Спасатели предупреждают об опасности такой погоды. В частности, о том, что из-за сильного ветра могут произойти даже отключения электроэнергии. Электричество отключат в том случае, если возникнет вероятность перехлеста проводов, который может вызвать короткое замыкание. МЧС также напоминает, что в Иркутской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Запрещено сжигать мусор на участках, сжигать сухую траву, разжигать огонь или готовить пищу в мангалах. А в такую погоду помнить об этих ограничениях особенно важно.

Удивительно, но на севере региона, где обычно намного холоднее, чем в Иркутске, в ближайшие дни, наоборот будет тепло и солнечно. Воздух прогреется до +25. Жителям столицы Приангарья такого не видать и в начале следующей рабочей недели.

- У нас впечатление, что сейчас просто идет продолжение майской погоды, - говорит Юлия Янькова. – Именно такие неустойчивые температуры свойственны для последнего весеннего месяца. Вот и с понедельника 8 июня все также вероятны дожди. Потепление будет только к концу следующей недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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