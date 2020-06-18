«Валим учеников на экзаменах, чтобы покупали штрафные занятия»: откровения автоинструктора

- Хочешь сдать на права? Готовься отдать последнюю копейку, - узнав о моих планах стать полноправным участником дорожного движения, предупредила подруга. – Лучше бы попасть в автошколу в «своим», к инструктору, который не станет тянуть из тебя деньги. А то они мастера… Глазом не моргнешь, облапошат.

Задумалась… Залезла в интернет…

- Мама, дорогая… - читаю комментарии бывалых на форумах. - «7 раз пересдавала экзамен ради дополнительных занятий инструктору», «Вам неудобно время для занятия? Изменения в графике за доплату…», «Без специальных вебинаров – теоретическая часть не зачтется». Н-да.

Мне повезло – для меня нашли «своего» автоинструктора. И он – наставник по вождению с 6-летний стажем – еще и рассказал об изнанке профессии.

Доплати за все

- Обучение в нашей автошколе стоит недорого - 32 тысячи рублей, - рассказывает инструктор по вождению Андрей. - В эту сумму входит изучение теории, практика на тренажерах, автодроме и в городе - в общем счете 54 часа за рулем. Однако, когда вы подписываете договор, учтите - о дополнительных платных услугах, которые обязательно навяжут в свое время, никто не предупредит!

Что за услуги? Ну, например, вас клятвенно заверят – проходить практику будете на ближайшем к дому автодроме и в удобное время. Вообще это задача автошколы составить график под ученика. Ведь вы клиент и правило непреложно: «Кто платит деньги, тот и музыку заказывает». Но! Вы же понимаете, что без этого маленького «но» земля не крутится. Перед практическими занятиями кассиры неожиданно заявят: «На нужный вам автодром - очередь на три месяца вперед! Будете ждать или доплатите, чтобы мы подыскали окошечко?» Одна такая акция «помощи» стоит 500 рублей, а заниматься-то надо как минимум дважды в неделю! То же самое со временем занятий. Хочешь ездить по вечерам или в выходные? Доплачивай – еще по 500, итого с каждой практики 1000.

- Но иногда такой хитростью пользуются сами инструкторы, - говорит Андрей. – Говорим ученику, что решим вопрос. И денежка идет не в кассу, а себе в карман.

Ученики, конечно, не сразу соглашаются на поборы. Кто-то порывается расторгнуть договор.

- Но сразу дают заднюю скорость, когда идут скандалить, - говорит Андрей. – Почему? Невыгодно. Ведь за обучение вы уже оплатили и полную сумму точно не вернут, в лучшем случае, тысяч 10 сможете отвоевать. Вот и кажется, что лучше пару раз по 1000 рублей доплатить, чем в другой автошколе снова выкладывать больше 30 тысяч.

Вместо 54 часов за рулем - 36

- 54 часов вождения, прописанных в договоре, прямо скажем, недостаточно для сдачи экзамена, - откровенничает Андрей. - Почему? Да потому что на деле вы за рулем проведете в лучшем случае 36! С легкой руки автоинструктора каждое занятие сокращается с двух часов до 1 часа 20 минут. То отпустит вас пораньше, то во время урока отлучится выпить кофе, пока вы просиживаете в машине. И ему меньше напряга, и автошколе лишняя копейка! Ведь если ученик «сырой», то до экзаменов его не допустят и отправят на дополнительные уроки. А это снова по 1200 рублей за занятие, и 20% от этой суммы отстегивают инструктору – «продавцу».

Да и сама программа обучения составлена хитро. На экзаменационной площадке, где научиться ездить важнее и сложнее всего, вам дадут только пару-тройку часов тренировки. Заодно «забудут» рассказать тонкости руления и парковки. Занятия ведут всякий раз разные люди, у каждого – своя методика, из-за этого обучение растягивается. Попрактиковаться за рулем вне оплаченных 54 часов, разумеется, можно, но – за деньги!

Кстати, об отношении инструкторов.

- Коллеги запросто могут заглядеться на симпатичных учениц. Так что мой совет девушкам - будьте начеку, - предупреждает Андрей. - Никаких мини-юбок на занятиях. А то бывают «ловеласы», которые любят невзначай приобнять или направлять руку своей. Сразу меняйте инструктора.

С первого раза не сдашь

Сдача экзаменов – апофеоз. То, к чему вы так долго и мучительно идете, опустошая по ходу движения кошелек, и… не дойдете. По крайней мере, с первого раза. Конечно, и такие уникумы в природе существуют, но счастливчиков, признаться, единицы.

- Начнем с теории. Вам предложат учить ПДД самостоятельно или с преподавателем, а потом сдавать вживую. Но! Даже если результат будет отличным, перед экзаменом по вождению вам вдруг заявят: «А у вас по правилам не зачет», - говорит Андрей. – У вас, конечно, круглые глаза в ответ, крик и рев, что у вас и бумажка о «зачете» есть. Так-то оно так, но вас сразу вернут с небес на землю. Разъяснят, чтобы закрыть теоретическую часть, оказывается, необходимо было пройти вебинары нашей автошколы, ну то есть купить их! Цена вопроса - 2000 рублей.

Еще бывает такая штука, которая называется «допуск к допуску» на внутренний экзамен. Причем тоже платная, по цене занятия – 1200 рублей. Естественно, заранее вас об этом не уведомят. Что собой представляет? После теории вы сдаете два экзамена - за рулем на автодроме и в городе. Если хоть один из них завалите (а в этом вам помогут), то автоматически отправляетесь на платную пересдачу обоих этапов. И только потом по-настоящему сдаете внутренний экзамен!

Так что, даже если вы вызубрили все правила и накатали больше 50 часов, готовьтесь к «завалу».

- Буквально на днях девушка, уже крепко освоившаяся за рулем, не смогла сдать упражнение по парковке на автодроме, - делится инструктор. - А все потому, что на площадке специально неровно нанесена разметка для условного «гаража». Только представьте, место парковки заужено на 30 сантиметров! Как ни крутись, а все равно прижмешься слишком близко к одной из «стенок бокса», то есть к нарисованной линии. Есть, конечно, умельцы, которые втискиваются идеально. Таких единицы, а большинство из-за уловки с разметкой лихо заваливают экзамен. Как эта девушка. Надо отдать ей должное: она сразу заподозрила неладное и позже пришла с рулеткой, измерять ширину «гаража»! Правда, воевать с нами не стала. Видимо, решила, что проще купить три дополнительных занятия, как положено для пересдачи, чем тратить время и нервы на выяснения.

И это не единственное ухищрение. Иногда учеников во время экзаменов в городе сбивают неверными командами. Разумеется, автоинструктор не станет рисковать безопасностью и требовать начинающего водителя ехать на красный свет. Есть уловки попроще.

- Парень, ты поворотник забыл включить! - вдруг заявляет автоинструктор, пока экзаменуемый едет по ровной трассе.

- Какой поворотник, я же никуда не сворачивал? - судорожно думает про себя будущий водитель.

Пока он пытается понять, где провинился, отвлекается от дороги и уже по-настоящему допускает ошибку. Вуаля - экзамен завален, снова иди на три штрафных занятия, а значит, раскошеливайся еще на 3600 рублей.

А кроме денег, тратится и время. Ведь попробуй, договорись прийти на занятие в удобный день и час. Ответ будет тот же: «Очередь на месяц вперед, подождете, или доплатите?» Без доплаты обучение растянется на все полгода.

КАЛЬКУЛЯТОР «КП»

В недобросовестной автошколе обучение влетит в копеечку. Даже если посчитать все выплаты по минимуму:

Общая стоимость курса – 32 тысячи.

Покупка вебинаров с теорией – 2000 рублей.

Три допзанятия для пересдачи автодрома – 3600 рублей.

Три допзанятия для пересдачи города – 3600 рублей.

Один раз выбрать удобное время для занятия вне очереди – 500 рублей.

Итог: 41 700 рублей, то есть переплата 9700 руб.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Виктор ГРИГОРОВ, юрист:

Записывайте все на видео

- Как отстоять свои права при обучении в автошколе? Все условия занятий заранее прописываются в договоре, и если есть явные нарушения, можно обратиться в Рособрнадзор - ведь это оказание дополнительных образовательных услуг.

Что касается сдачи экзамена в автошколе – можно снимать процесс с помощью видеорегистратора или любой другой камеры. Законом это не запрещено, главное, при этом не нарушать правила дорожного движения. То есть не держать камеру в руках, отвлекаясь от пути, и не закрывать ею обзор. При возникновении спорных ситуаций на экзамене, используя видео, можно будет обратиться в прокуратуру или тот же Рособрнадзор. И объяснить, например: «Инструктор говорит, что я пересек сплошную линию, но судя по видео, никакого нарушения нет».

И еще важный момент. Нужно учитывать, что у всех людей разные способности к обучению. Одни схватывают на лету, а другим может не хватить стандартного курса вождения. Если автоинструктор направляет на дополнительные занятия, это не всегда значит, что на вас пытаются нажиться. Ведь ученик получает не просто водительское удостоверение, а навыки управления автомобилем и знание правил дорожного движения. Дорога - это стресс, это риск, ситуация на ней постоянно меняется, и нужен большой опыт, чтобы уметь быстро принимать за рулем верные решения. Нужно доверять инструкторам. Лучше пройти обучение дважды, но быть уверенными в своей безопасности на дороге.

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