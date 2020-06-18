Массовую бойню в техникуме предотвратили в Бурятии

Насмотрелся в Интернете сюжетов про массовые убийства в школах и колледжах страны, и решил повторить то же самое 19-летний житель Улан-Удэ. В ноябре 2018 года Игорь Давыдов (имя и фамилия изменены) спланировал совершить бойню в одном из техникумов города.

Чтобы расправиться со студентами и преподавателями, Игорь начал изготавливать радиоуправляемые взрывные устройства и огнестрельное оружие. Готовясь к нападению, он искал в сети и тщательно изучал инструкции по изготовлению самодельных бомб. Игорю удалось купить необходимые компоненты, из которых он смастерил около 15 взрывных устройств. Во время испытания одного из них, парень даже уничтожил пустующий жилой дом в одном из сел республики.

Но и это еще не все. Со своими страшными планами он поделился с тремя своими знакомыми, которым предложил стать соучастниками будущего нападения. Но те сразу отказались. На этом Игорь не успокоился. Чтобы изучить здание техникума изнутри, он предпринял попытку поступить в него и под видом абитуриента несколько раз посещал учебное заведение.

Готовился к преступлению Игорь тщательно. С оборудованием, которое он приобрел, можно было вполне отправляться на войну. Помимо пневматического пистолета, он купил себе военную тактическую экипировку, противогазы, черные маски, дистанционные пульты для подрыва самодельных взрывных устройств. Но, чудовищный план к счастью не сбылся, так как вскоре на след парня вышли сотрудники ФСБ Бурятии. Теперь Игорю Давыдову грозит серьезный тюремный срок. Ведь он обвиняется сразу в 18 (!) преступлениях.

- Это статьи за «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, взрывных устройств», «Незаконное хранение и ношение взрывных устройств, «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем взрыва», Приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом из хулиганских побуждений», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Следователям удалось собрать доказательства его вины. Расследование дела завершено и вскоре будет передано в суд.

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