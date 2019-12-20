В Бурятии осудили сообщников подростка, устроившего резню топором в школе

Спустя почти два года дело о кровавой резне в школе № 5 в военном городке Сосновый Бор под Улан-Удэ, которое прогремело на всю страну, выходит на финишную прямую. Напомним, утром 19 января 2018 года 9-го класса ворвался на занятия к 7-му «Б» и бросил коктейль Молотова. Когда начался пожар и дети бросились вон из кабинета, стал без разбора рубить их топором. Тяжелейшие травмы получили пятеро школьников и их учительница.

Причину этого поступка выяснилась вскоре. Оказалось, что тихий и ранее неприметный девятиклассник вместе с двумя друзьями-сообщниками, помогавшими ему изготавливать бутылки с зажигательной смесью, подражали американцам Эрику Харрису и Дилану Клиболду, которые в 1999-м застрелили 13 человек в школе Колумбайн. Бурятский школьник состоял в соцсетях в группах поклонников этих ребят, а сам вел страничку под именем фашиста. Позже следователи нашли личный дневник подростка, где он изливал душу о насилии и о том, как ненавидит всех вокруг.

Класс, на который напал девятиклассник.

Сразу после бойни всех троих отправили в СИЗО. За покушение на убийство им грозило до 10 лет заключения. Во время пребывания в изоляторе они не только зачитывались книжками Джека Лондона, но и не отставали от учебной программы. Их регулярно посещали учителя, проводили занятия и давали домашние задания. Так было на протяжении почти двух лет, пока в декабре 2019-го не состоялся суд.

- Действительно, суд над двумя сообщниками организатора преступления уже состоялся, - подтверждает корреспонденту «КП-Иркутск» председатель Общественной наблюдательной комиссии Николай Ломако, который посещал школьников во время их пребывания в СИЗО. – Одного приговорили к 6 годам лишения свободы, второго к 4-м. Оба уже отбывают наказание в Ангарской воспитательной колонии. Кстати, приговор они обжаловать не стали. Да и никаких жалоб от них вообще не поступало.

Ну а что же сам нападавший? Напомним, в конце 2018-го его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение. После этого родственники пострадавших детей резонно стали думать, что он может избежать серьезного наказания.

- Его отправляли в Центр социальной и судебной психиатрии имени Сербского в Москве, там парня пролечили и признали вменяемым, - продолжает Николай Ломако. – Сейчас он вновь в улан-удэнском СИЗО. Его дело находится на стадии судебного рассмотрения. Так что ждем приговора.

В Октябрьском суде Улан-Удэ, который рассматривал дело о бойне в школе, информацию о состоявшемся приговоре двум подросткам подтвердили, но подробности пока не сообщают.

Школьник в СИЗО.

Несмотря на суды над подростками, ставить окончательную точку в этом деле пока рано. Ответить предстоит еще и бывшему директору 5-й школы. На днях в отношении него Следственный комитет России передал в суд уголовное дело. Экс-руководителя обвиняют не только в халатности, но и в растрате бюджетных денег.

Следователи выяснили, что в 2017 - 2018 годах он не озаботился о защите и охране учеников и педагогов школы. Так, директор должен был обратиться в комитет по образованию администрации города и попросить оборудовать здание школы инженерно-техническими средствами, а также нанять профессиональную охрану. Однако он этого не сделал. Поэтому неудивительно, что ученик с легкостью пронес мимо скучающей вахтерши-гардеробщицы топор и коктейль Молотова, ведь в школе не было ни охранников, ни камер видеонаблюдения, ни тревожной кнопки, ни турникетов.

- Кроме того, в 2017 году директор предоставил в администрацию Улан-Удэ договор аренды автомобиля и акты выполненных работ для оплаты, - добавляют в пресс-службе СУ СК России. – В нем указаны ложные сведения о том, что школа брала этот автомобиль в аренду. Это обнаружили сотрудники администрации.

Что касается пострадавших детей, то некоторые из них восстанавливались после тяжелейших травм более года. Одна из учениц перенесла несколько операций. Врачам из Санкт-Петербурга пришлось по крупицам собирать и пришивать девочке отрубленные пальцы. Сейчас она снова ходит в школу. Кстати в самом здании после бойни в 2018-м усилили меры безопасности. На вахте дежурят два охранника, работают камеры видеонаблюдения.

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