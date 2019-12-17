2019-12-17T10:15:56+03:00
Происшествия

В Улан-Удэ осудят директора школы, в которой ученик устроил кровавую бойню

Нападение на школу было совершено в январе 2018 года [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Тот самый девятиклассник, который устроил нападение на школу в Бурятии.Тот самый девятиклассник, который устроил нападение на школу в Бурятии.
Изменить размер текста:

Перед судом вскоре предстанет директор 5-й школы в военном городке Сосновый Бор под Улан-Удэ, той самой, в которой 19 января 2018 года один из учеников учинил кровавую бойню, напав на одноклассников и учительницу. Напомним, девятиклассник ворвался в свой класс с коктейлем Молотова, устроил там пожар, а когда дети начали выбегать из кабинета, стал рубить их топором. Чудом обошлось без жертв. Тяжелые травмы получили пятеро школьников и их учительница. Одна из учениц перенесла несколько сложнейших операций. Врачам из Санкт-Петербурга пришлось по крупицам собирать и пришивать девочке отрубленные пальцы.

Класс, на который напал школьник.

Класс, на который напал школьник.

Причина нападения на школу, стала известна через несколько дней после ЧП. Оказалось, что вместе с двумя друзьями-сообщниками девятиклассник подражал Эрику Харрису и Дилану Клиболду, которые в 1999-м застрелили 13 человек в американской школе Колумбайн. Выяснилось, что бурятский школьник состоял в соцсетях в группах поклонников этих американских ребят, а сам вел страничку под именем фашиста. Позже следователи нашли личный дневник подростка, где он делился мыслями о насилии

Что касается директора, то его обвиняют не только в халатности, но и растрате бюджетных денег. Следователи выяснили, что в 2017-2018 годах он не озаботился о защите и охране учеников и педагогов школы. Так, директор должен был был обратиться в комитет по образованию администрации города, и попросить оборудовать здание школы инженерно-техническими средствами, и нанять профессиональную охрану. Однако он этого не сделал. В школе не было ни охранников, ни камер видеонаблюдения, ни тревожной кнопки и турникетов.

- Кроме того, в 2017 году директор школы №5 предоставил в администрацию Улан-Удэ для оплаты договор аренды автомобиля и акты выполненных работ, - добавляют в пресс-службе СУ СК России. – Там были ложные сведения о том, что школа брала этот автомобиль в аренду. Это обнаружили сотрудники администрации. Сейчас уголовное дело в отношении директора отправлено в суд.

Ну а что же школьники, которые покалечили несколько детей. Их уголовные дела отправили в суд ранее. Двоих приговорили к лишению свободы, третьего отправили на лечение.

Школьник в СИЗО

Школьник в СИЗО

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спустя год после резни в школе Улан-Удэ родители пострадавшей девочки требуют многомиллионную компенсацию (Подробности)

Подростки, которые устроили резню в школе Улан-Удэ: "Если не хотите сдохнуть - уходите" (Подробности)

Из дневника подростка, который совершил нападение на школу в Бурятии: «Если б землю разорвало. Меньше людей – меньше проблем» (Подробности)

Подросток, который устроил резню в школе в Бурятии, признан невменяемым (Подробности)

В Бурятии наградили 11-классника, спасшего детей во время нападения на школу (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Нападение на школу в Бурятии:ученик ворвался в здание с топором и взорвал коктейль Молотова»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
"Мисс ИРНИТУ – 2012" погибла в ДТП в Иркутской области
Губернаторский дневник 2020: бланк для пятерок "Комсомолка" опубликует 18 декабря
Крысы наступают: иркутяне скупают символ Нового года - 2020
В Улан-Удэ убийца сам вызвал полицию на место преступления
Интерактивную карту придорожных отелей, заправок и кафе создали в Иркутской области
Иркутская область вошла в топ регионов с самым большим числом студий и однушек
Тулун стал территорией опережающего развития и получил новые возможности для развития бизнеса
Африканцам в сибирском цирке полгода не платили зарплату
Грипп пришел в Иркутск: врачи подтвердили первые случаи заболевания
МТС составила рейтинг районов Иркутска по объему скачивания контента в 2019 году
Стипендия из Китая для студентки ИГУ
Из цветочного магазина в Иркутске украли 25 роз и мягкую игрушку
Детского омбудсмена Светлану Семенову наградил Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев
Поздравляем с днем рождения председателя Заксобрания Иркутской области Сергея Сокола
На фестивале «КиВиН-2020» в Сочи выступит команда «Феникс» из Иркутска
Фильм «Дылда» с иркутянкой вошел в шорт-лист претендентов на премию «Оскар»
Пробки 17 декабря в Иркутске 8 баллов: пробки перед мостами и плотиной
Прогноз погоды на 17 декабря в Иркутске: днем до -15 градусов
Ищут три дня: 13-летний мальчик пропал без вести в Улан-Удэ
Забыл оформить доставку: иркутянин тащил стиральную машинку по пешеходному переходу
Порталу госуслуг 10 лет: за эти годы жители Иркутской области сделали с его помощью 1, 4 млн. платежей
Продавать электронные сигареты могут запретить несовершеннолетним в Иркутской области