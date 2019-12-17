В Улан-Удэ осудят директора школы, в которой ученик устроил кровавую бойню

Перед судом вскоре предстанет директор 5-й школы в военном городке Сосновый Бор под Улан-Удэ, той самой, в которой 19 января 2018 года один из учеников учинил кровавую бойню, напав на одноклассников и учительницу. Напомним, девятиклассник ворвался в свой класс с коктейлем Молотова, устроил там пожар, а когда дети начали выбегать из кабинета, стал рубить их топором. Чудом обошлось без жертв. Тяжелые травмы получили пятеро школьников и их учительница. Одна из учениц перенесла несколько сложнейших операций. Врачам из Санкт-Петербурга пришлось по крупицам собирать и пришивать девочке отрубленные пальцы.

Класс, на который напал школьник.

Причина нападения на школу, стала известна через несколько дней после ЧП. Оказалось, что вместе с двумя друзьями-сообщниками девятиклассник подражал Эрику Харрису и Дилану Клиболду, которые в 1999-м застрелили 13 человек в американской школе Колумбайн. Выяснилось, что бурятский школьник состоял в соцсетях в группах поклонников этих американских ребят, а сам вел страничку под именем фашиста. Позже следователи нашли личный дневник подростка, где он делился мыслями о насилии

Что касается директора, то его обвиняют не только в халатности, но и растрате бюджетных денег. Следователи выяснили, что в 2017-2018 годах он не озаботился о защите и охране учеников и педагогов школы. Так, директор должен был был обратиться в комитет по образованию администрации города, и попросить оборудовать здание школы инженерно-техническими средствами, и нанять профессиональную охрану. Однако он этого не сделал. В школе не было ни охранников, ни камер видеонаблюдения, ни тревожной кнопки и турникетов.

- Кроме того, в 2017 году директор школы №5 предоставил в администрацию Улан-Удэ для оплаты договор аренды автомобиля и акты выполненных работ, - добавляют в пресс-службе СУ СК России. – Там были ложные сведения о том, что школа брала этот автомобиль в аренду. Это обнаружили сотрудники администрации. Сейчас уголовное дело в отношении директора отправлено в суд.

Ну а что же школьники, которые покалечили несколько детей. Их уголовные дела отправили в суд ранее. Двоих приговорили к лишению свободы, третьего отправили на лечение.

Школьник в СИЗО

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спустя год после резни в школе Улан-Удэ родители пострадавшей девочки требуют многомиллионную компенсацию (Подробности)

Подростки, которые устроили резню в школе Улан-Удэ: "Если не хотите сдохнуть - уходите" (Подробности)

Из дневника подростка, который совершил нападение на школу в Бурятии: «Если б землю разорвало. Меньше людей – меньше проблем» (Подробности)

Подросток, который устроил резню в школе в Бурятии, признан невменяемым (Подробности)

В Бурятии наградили 11-классника, спасшего детей во время нападения на школу (Подробности)