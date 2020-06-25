«Запеленал» скотчем: стоматолог из Читы усмирил пьяного дебошира в самолете

«Если не займете свое место, самолет совершит экстренную посадку», - это предупреждение от командира воздушного судна рейса Камрань - Чита по громкой связи стало последней попыткой усмирить буйного пассажира. Правда, эти слова его не сильно напугали. Пьяному ведь и море по колено… А «заправился» спиртным отпускник изрядно, отдых, надо полагать, удался. Но вместо того, чтобы весь полет тихонько спать у иллюминатора, мужчина шатался по салону, матерился, донимал других пассажиров. Ни его жена, с которой он и возвращался с морей, ни экипаж не сумели утихомирить дебошира.

- Как только поднялись в воздух, мужчина стал потягивать виски из бутылки прямо салоне, хоть это и запрещено, - рассказывает «КП» - Иркутск» 45-летний врач-стоматолог Игорь Беляков. Он тем же рейсом летел с женой из Вьетнама домой в Забайкалье. - Выпил, да разбушевался. Начал свою супругу бить ладонью по лицу, с ними были еще двое маленьких детей, наблюдали этот ужас. А потом целый час бродил по салону: ломился во все двери, не давал людям пройти, ругался, дергал пассажиров. Требовал выпивку, потому что бортпроводники забрали у него бутылку.

А уж когда буйный приблизился к аварийному выходу, многие в салоне вздрогнули. А вдруг дернет?! Командир воздушного судна даже запрашивал экстренную посадку в ближайшем аэропорту Китая. Но самолет находился в воздухе всего полтора часа, пришлось бы вырабатывать топливо, а значит, все равно терпеть пьяные выходки. Да и в условиях пандемии коронавируса остановка в Поднебесной могла затянуться.

Стоматологу вручили благодарность за находчивость и мужество. Фото: пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

- На борту находилось около 200 человек, но почему-то никто не пытался его приструнить, - удивляется Игорь Беляков. - Я с самого начала порывался это сделать, да жена останавливала. Переживала - кто знает, что у пьяного на уме. А среди бортпроводников был всего один парень, и то совсем молоденький, он бы не справился с крепким взрослым мужиком. В итоге я повернулся к мужчине, сидящему с семьей позади: «Хватит наблюдать, пойдем, усмирим».

И тут развернулась целая «спецоперация». Вдвоем смельчаки перегородили дорогу буйному пассажиру. К ним на подмогу пришли еще трое, и вместе они повалили его на пол в проходе. Тот пинался, отбивался кулаками, но попробуй-ка, вырвись из железных тисков пятерых. А чтобы усадить хулигана на его место, стоматолог крепко обмотал ему руки и ноги… скотчем, который принесла стюардесса!

- «Запеленали»! - смеется стоматолог. - Он, конечно, кричал матом на весь салон, но быстро угомонился, и мы спокойно долетели до Читы.

В аэропорту дебошира встретили сотрудники транспортной полиции. Теперь за хулиганство на воздушном транспорте ему грозит до пяти лет лишения свободы, уголовное дело уже передали в суд.

На награждении, Игорь Беляков - слева. Фото: пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

Ну а Игоря Белякова 23 июня за находчивость и мужество наградили благодарностью Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.

Сам герой - врач стоматолог-ортопед высшей категории, лечит с 1996 года. В свободное время любит порыбачить и поохотиться.

- Так совпало, что в день награждения мой сын сдал выпускной госэкзамен - он тоже выучился на стоматолога. Так что у меня был двойной праздник, - смеется Игорь Беляков.

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