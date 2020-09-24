Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Иркутске

На выходных в Иркутск вернется похолодание. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В будние дни – тепло и солнце, а в выходные – холод и дожди. Похоже, с такой погодой жителям Иркутска в сентябре уже пора смириться. Так произойдет и на этой неделе. Со вторника нас радуют вполне комфортные +15 градусов, а уже пятничным вечером, вновь вернется похолодание.

- Днем, 25 сентября в Иркутске еще +17, +19, а вечером уже порывистый ветер, - рассказывает «КП»–«Иркутск» заместитель начальника иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – Холодать начнет в ночь на субботу, когда термометр опустится до +2, +3. В выходные порадовать горожан нечем. 26 и 27 сентября у нас всего +10 градусов. Возможны дожди, а еще усилится ветер до 20 м/с. Так что дачникам лучше отменить работу на огородах.

Прохладной ожидается и следующая рабочая неделя. Солнце постоянно будут сменять тучи, и выше +14 столбик термометра не поднимется. Ночью и вовсе установятся отрицательные температуры. И такая погода, по прогнозу синоптиков ждет нас до конца сентября.

Куму уже сейчас стоит готовиться к зиме, так это северу Приангарья. Если в Иркутске синоптики обещают только дожди, то в Тайшетском, Чунском, Нижнеудинском районах на выходных пройдет мокрый снег. А ветер подует со скоростью до 19-24 м/с. В горах Восточного Саяна еще и сильные дожди. В такую непогоду спасатели советуют сибирякам отложить поездки на дальние расстояния. И уж тем более, отказаться от выхода на реки и озера на катерах, катамаранах и гидроциклах.