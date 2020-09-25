Торговые палатки сдуло порывом ветра в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске. Фото: dtp_irk

Из-за сильных порывов ветра, в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске снесло торговые палатки, установленные около торгового центра «Европарк». Фото и видео с места ЧП очевидцы публикуют в пабликах в соцсетях. На кадрах видно, что палатки вместе с товаром улетели с торговой площади прямо на дорогу, перекрыв проезд автомобилистам.

- Информации о пострадавших пока нет, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

О том, что 25 сентября в Иркутске резко испортится погода, синоптики предупреждали еще накануне. Пятничным вечером нас ждут порывы ветра и дождь. Холодными будут и ближайшие выходные, когда столбик термометра в городе понизится до +10 градусов. На севере региона и вовсе пройдет мокрый снег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Иркутске (Подробности)