Иркутский радиоведущий рассказал, как лечится от коронавируса

Иван Вильчинский более уже полторы недели. Фото: соцсети

Полторы недели назад иркутскому телеведущему Ивану Вильчинскому пришлось забыть о ежедневных эфирах и временно перейти на вещание из дома. Только вот рассказывает своим слушателям и подписчикам Иван, у которого подтвердился COVID-19, лишь о медицине. А именно: о своей температуре, кашле и лекарствах.

- Обидно, первую волну коронавируса пережил спокойно, несмотря на то, что постоянно работаю с людьми, а сейчас все-таки подхватил эту заразу, - надрывно кашляя, говорит "КП"-"Иркутск" Иван Вильчинский. - 27 сентября у меня внезапно начали болеть мышцы. Это были ощущения примерно такие, как будто я сходил в спортзал после очень долгого перерыва. Но я-то в тренажерке не был, поэтому сразу насторожился. К тому же мне показалось, что начинает подниматься температура. Я решил, что переутомился, бывает. Надо отоспаться.

То, что ему действительно начинает становиться плохо, Иван почувствовал, когда наутро ехал за рулем на очередной эфир. Мужчина предупредил коллег, что опоздает, а сам свернул в поликлинику, чтобы показаться врачу.

- Зашел туда в маске, но осматривать меня никто не стал, - продолжает Иван Вильчинский. – Сказали вызывать врача из этой же поликлиники на дом. Я так и сделал, и поехал домой отлеживаться. Врач пришел в тот же день, правда к этому моменту у меня поднялась температура до 37,5. В общем, доктор прописала мне противовирусный препарат и посоветовала больше никаких лекарств не пить.

На следующий день специализированная бригада медиков взяла у Ивана анализ на COVID-19. И вот после этого началось самое страшное. У Ивана один за одним начали проявляться почти все симптомы коронавируса. Помимо температуры под 39, начался кашель, боль в груди, почках. Ну и наконец, он полностью потерял вкус и запах.

- Тут и без результатов анализа стало понятно, что у меня корона, - говорит Иван Вильчинский. – К пятнице, 2 октября, я уже с кровати встать не мог. Лишь названивал в поликлинику, чтобы убедиться, COVID у меня или нет. Ведь нужно было разрабатывать какую-то тактику лечения. А там отвечают, что, мол, тест еще не готов. Будет в понедельник. При этом уже прошло трое суток.

Иван решил действовать сам. Через свои связи нашел знакомых врачей и попросил узнать результат анализа. В субботу друзья в белых халатах подтвердили, что у ведущего коронавирус.

- Забегая вперед, скажу, что из поликлиники мне не перезвонили до сих пор, - грустно улыбается Иван.(наш разговор состоялся 8 октября, Прим. ред.) – И даже не сообщили что там с анализами. Вообще никакой официальной информации. То есть, я сейчас мог спокойно ходить по городу и заражать остальных. Я понимаю, что ситуация с ковидом сложная, что число заболевших растет. Но, ведь выделить минуту времени на одного пациента и просто сообщить ему, что у него положительный тест, можно.

Бороться с инфекцией Иван решил так. Перестал названивать в поликлинику, а просто нашел платного врача.

- Ведь идет поражение легких. У меня поражено 35%. Но, я это никак не ощущаю, - говорит Иван Вильчинский. – Врач прописал мне антибиотики. Да, они не лечат корону, но хотя бы останавливают воспалительный процесс в легких. Мне легче стало через три дня приема. Затем лекарство сменили. Температура понизилась на целый градус.

Сейчас, признается Иван, он чувствует себя лучше. Температура нормализовалась до 36,6. Но ведущего до сих пор мучает кашель и заложенность носа. Поэтому о полном выздоровлении говорить пока рано.

- Многие говорили, что насморк не является симптомом коронавируса, - говорит Иван. – Оказывается, является. Но только когда нос именно заложен, и не дышит совсем. Я же продолжаю сидеть дома и пить таблетки. Сколько это будет продолжаться, непонятно. Что касается прогноза, то думаю, коронавирусом со временем переболеют все.

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