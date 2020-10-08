Эпидемиологи объяснили, почему приходится ждать результаты анализов на коронавирус

Заболеваемость растет. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сейчас многие иркутяне жалуются, мол, сдать анализ на коронавирус сложно – очереди, а результатов теста приходится ждать долго. Почему так происходит?

- Причины объективные. Резко возрос объем тестирований на коронавирус, - объясняют «КП»-Иркутск в региональном Управлении Роспотребнадзора. - Для сравнения: за сутки 1 сентября в Приангарье было сделано 2 тысячи исследований на COVID-19, а 28 сентября - уже 6,5 тысячи! Рост в три раза! Это связано с тем, что заболеваемость растет, соответственно, увеличивается число контактных лиц. Ведь если инфицирован, допустим, один ученик в школе, проверят весь класс, если один сотрудник на предприятии - весь коллектив. При этом, отметим, многие делают тесты на коронавирус по собственному желанию, без показаний. Неудивительно, что при таком наплыве в какой-то момент поликлиники и лаборатории могли не справиться с объемами в нужное время.

И еще. В соцсетях пишут, что трудно дозвониться в поликлиники и на горячую линию по коронавирусу, и что врачи подолгу не едут на вызов. Корреспонденты «КП»-Иркутск решили проверить на себе, что делать, если почувствовали симптомы ОРВИ.

В одной из поликлиник на звонок ответили сразу, даже линия не была занята:

«Температура высокая? С зараженными коронавирусом контактировали? В последнее время ездили за границу или по стране? Нет? Значит, надевайте маску и резиновые перчатки, и приходите на прием к врачу».

На горячей линии Иркутской области по коронавирусной инфекции тоже сняли трубку на первых же гудках. И объяснили, что при плохом самочувствии все-таки нужно вызывать врача на дом, а не ходить в больницу. Мало ли что…

- Действительно, лучше оставаться дома, а не сидеть в очереди в поликлинике среди других заболевших, - добавляют в региональном Роспотребнадзоре. - Если у вас небольшое недомогание, медики могут проконсультировать по лечению по телефону. Если же чувствуете, что становится хуже, вызывайте врача на дом. Принудить идти в больницу нельзя. Другое дело, если медиков не хватает на все вызовы, то придется подождать.

Специалисты также напоминают о том, что сейчас особенно важно носить маски в общественных местах, обрабатывать руки и соблюдать социальную дистанцию.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

14 лабораторий по исследованию на коронавирус работает в Приангарье

741 222 тестов сделали в них по данным на 7 октября

303 тысячи пассажиров проверили в аэропорту Иркутска

12 601 обращений поступило на «горячую линию» Управления Роспотребнадзора по коронавирусу

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