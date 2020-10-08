«Платим кредит за квартиру, которой нет»: риелтор из Ангарска обманула 23 сибиряка на 28 млн рублей Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Мечта о собственном гнездышке у семьи Федоровых из Ангарска начала сбываться весной. Ольга и Павел устали ютиться в съемной комнате с двумя детьми и решились на покупку квартиры. Правда, ипотеку оформлять не стали. Взяли в банке потребительский кредит в 1 миллион рублей, еще 500 тысяч планировали добавить из материнского капитала и собственных накоплений. Дело оставалось за малым – найти подходящее жилье.

- Так как мы совсем неопытные в этих вопросах, обратились за помощью в первое попавшееся агентство недвижимости, - рассказывает "КП"-"Иркутск" Ольга Федорова. – Было это 29 февраля. Объяснили директору, какую квартиру хотим купить, и на какую сумму рассчитываем. Она пообещала подобрать подходящие варианты, попросила контакты.

И долго ответного звонка ждать не пришлось. Буквально через четыре дня, 3 марта, Федоровы вместе с 37-летним директором агентства Ириной Малышевой (имя и фамилия изменены, - прим. Ред.) поехали смотреть квартиру мечты. Из нескольких представленных вариантов семье больше всего приглянулась двушка в 94 квартале Ангарска. Стоила она 1 млн 520 тысяч рублей.

- Как раз то, что нам и нужно! - воскликнули Федоровы, и решили брать ее не раздумывая.

- Через три дня Ирина сообщила нам, что продавец готов выйти на сделку, - продолжает Ольга. – Мы счастливые помчались в банк, сняли 1,1 миллиона руб., затем поехали в офис оформлять документы. Договор купли-продажи уже составили, оставалось подписать. Вот только хозяйка квартиры почему-то на сделку не приехала. Ирина объяснила это просто, мол, она находится в Иркутске на обследовании, а мы пока можем со своей стороны подписать договор и передать деньги ей – Ирине - на хранение. А она якобы передаст всю сумму продавцу, когда та придет ставить свою подпись. Мы так и сделали.

И через несколько дней начались странности… Ирина внезапно сообщила Федоровым, что жилья подняла цену до 1,6 млн. Только Ольга и Павел начали рассматривать другие варианты, как директор агентства огорошила следующей новостью.

- 16 марта, встречая нас в офисе, она сказала, что у ее фирмы возникли проблемы, - говорит Ольга Федорова. – Якобы, ее кто-то подставил, к ней пришла полиция с проверкой и изъяла из сейфа все деньги. Мы поверили. Мало ли, всякое бывает. А еще Ирина сослалась на начавшийся карантин. Заверила, как только он закончится, выполнит все обязательства, а если нет, вернет деньги.

Ольга Федорова вместе с мужем теперь платит по 25 тысяч рублей. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Терпения Ольги Федоровой хватило на два месяца. Именно столько она вместе с мужем продолжала искать квартиру в Ангарске за 1,5 млн руб. А в мае, встретив у офиса еще одну клиентку фирмы Ирины, узнала, что попалась на удочку мошенницы.

- Женщина рассказала, что покупала квартиру, но Ирина так и не передала деньги прежним владельцам, - говорит Ольга. – Я сразу пошла писать заявление в полицию. Там и узнала, что на эту женщину уже лежит целая стопка заявлений от обманутых клиентов.

Причем первое было подано еще полтора года назад! Дальше стали вскрываться подробности. Федоровы выяснили, что продавщица той самой квартиры, которую они хотели приобрести, вовсе не собиралась с ней расставаться, и вообще сотрудничала с другим агентством. Всего же от действий риелтора оказалось 13 пострадавших, обманутых на 16 млн рублей. Схема же ее «работы» была проста.

- Она пользовалась юридической неграмотностью своих клиентов, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. – Втиралась в доверие покупателям квартир, и гарантировала защищенную сделку. Жилье она им находила и заключала договора купли-продажи. Но, когда брала деньги, продавцам не передавала, выдумывая разные предлоги.

В отношении Малышевой было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Так как за экономические преступления сейчас редко отправляют под стражу, женщину оставили под подпиской о невыезде. А она…

- Находясь под следствием, продолжила свою деятельность и совершила еще одно такое же преступление, - продолжают полицейские. – В июле суд отправил ее в СИЗО.

За три месяца, что Малышева находится за решеткой, к полицейским обратилось еще 9 пострадавших. Таким образом, число обманутых клиентов к октябрю выросло до 23, а сумма, которую она выудила, – до космических 28 млн. руб. При этом, по словам сыщиков, на счетах аферистки нет ни рубля. Куда она дела все деньги, пока выясняется. На днях женщине продлили арест до 9 декабря. Полицейские не исключают, что жертв аферы может быть больше. Поэтому просят обращаться всех, кто попался на ее удочку.

Ну а семья Федоровых тем временем так и продолжает вчетвером ютиться в съемной квартире. Вроде бы все, как прежде. Разве что доходы семьи упали в разы.

- Продолжаем выплачивать кредит, который с нас, конечно, не снимут, - вздыхает Ольга Федорова. – В месяц обязаны возвращать по 25 тысяч рублей. Итак, еще целых 5 лет. Брали почти 1 млн, а вместе с процентами отдадим 1,5. Получается, выкинем их в никуда. О квартире теперь и не мечтаем…

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