Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды 16 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в Иркутске продолжает меняться практически каждый день. После четверга, 15 октября, когда столбик термометра поднялся до +13 градусов, горожан ждет совсем нерадужное завершение рабочей недели. Резко похолодает уже в пятницу.

- Если днем, 16 октября нас ждут вполне комфортные +9, +10 градусов, то уже вечером пойдет дождь, переходящий в мокрый снег, - рассказывает «КП»–«Иркутск» заместитель начальника иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – Но и это еще не все. В Иркутске усилится ветер до 15 м/с. По области порывы и вовсе достигнут 20 м/с.

Спасатели уже посоветовали автомобилистам, по возможности отказаться от дальних поездок в непогоду. Ну а если этого сделать не удастся, нужно соблюдать скоростной режим как на трассах, так и на городских улицах. Ведь из-за снега может появиться гололедица.

Но, расстраиваться иркутянам не стоит. По словам синоптиков, снег и ветер в нашем регионе вновь ненадолго. Выходные нас порадуют. Погода наладится в субботу, когда столбик термометра покажет +6, +8 градусов. Ну а в воскресенье, можно на один день вновь открыть дачный сезон. Ведь воздух прогреется до +15.

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