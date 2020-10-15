Арестован предприниматель, который поставил в иркутские больницы некачественные маски на 40 миллионов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Октябрьский районный суд Иркутска арестовал главного фигуранта по делу о поставке в иркутские больницы некачественных масок на 40 миллионов рублей. Напомним, «Комсомолка» рассказывала об этом преступлении. Кратко напомним суть. В апреле 2020 года предприниматель из Ангарска заключил с Иркутской станцией скорой помощи контракт на поставку партии медицинских масок на 10 миллионов рублей.

Сотрудники ФСБ и полицейские выяснили, что маски не соответствовали ГОСТу и требованиям контракта, а документы на них поставщик фальсифицировал. Во время обыска сыщики нашли у него документы на такие же закупки на десятки миллионов рублей в Клиническом госпитале Ветеранов войн. По версии следствия, в общей сложности Иркутской области был причинен ущерб на 40 млн рублей. По этому факту возбуждены уголовные дела по статьям «мошенничество, совершенное в особо крупном размере», «Обращение фальсифицированных недоброкачественных и незарегистрированных лекарств, медицинских изделий, совершенное группой лиц по предварительному сговору»..

- По делу проходят шесть человек, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Все они - коммерсанты, которые имели отношение к поставке масок в медучреждения. Сейчас эти предприниматели сотрудничают со следствием и дают показания. Пятеро обвиняемых отправлены под домашний арест, главный фигурант заключен под стражу на 2 месяца.

Напомним, ранее следователи сообщали, что также проверяется информация по контрактам на поставку масок в другие больницы Приангарья.

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