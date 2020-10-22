Эпидемиологи рассказали, когда вторая волна COVID-19 в Иркутской области пойдет на спад

Когда заболеваемость начнет снижаться, прокомментировали специалисты Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Непростая осень выдалась. Внахлест с обычной заболеваемостью ОРВИ и гриппом идет коронавирус. Число зараженных от COVID-19 в Приангарье растет. Если в начале октября прирост заболевших составлял около 100 новых случаев в сутки, то за три недели он увеличился почти вдвое! По данным оперштаба на 22 октября, за сутки опасную инфекцию нашли у 195 человек.

О том, что вирус во вторую волну мутировал, стал «злее» и заразнее, эксперты говорили уже не раз. Так что защита (маски, социальная дистанция, гигиена, перчатки) - наше все. Это надо помнить. Но не ударяясь в панику. О том, что захлебывается скорая, в поликлиниках очереди, врачи с трудом успевают обслужить вызовы, и вал желающих сделать КТ и анализы на коронавирус, трубят во всех соцсетях и СМИ. Назревает паника, но ведь многих сейчас атакует обычная сезонная простуда. Цифры говорят сами за себя: с 18 марта коронавирусом в Иркутской области заболели 22563 человека, а ОРВИ только за прошлую неделю подхватили 16175 местных жителей! Причем симптомы похожи. Но есть и отличия.

- При ковиде крайне выражена потеря вкуса и обоняния, очень сильная ломота в теле, а также одышка, которая может свидетельствовать о развитии пневмонии, - перечислил главный врач ОГБУЗ «Иркутский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Павел Поленов.

Но самостоятельно «направлять» себя на анализы на коронавирус медики не рекомендуют – наоборот, больше риска заразиться, стоя в огромных очередях, где нет соцдистанции. А бесплатно тесты берут только по показаниям: признаки ОРВИ после контакта с больными коронавирусом или возвращения из-за границы, и так далее.

Звонить в неотложку без нужды тоже не советуют. Насморк и першение в горле без повышения температуры? Понаблюдайте за самочувствием еще. Начался жар? Тогда вызывайте врача на дом. Если лечение назначили, но спустя пару дней болезнь не прошла - не волнуйтесь, а продолжайте выполнять рекомендации. ОРВИ может протекать до 10 дней. Но если стало хуже, к примеру, началась одышка, тогда стоит снова обратиться к врачу.

- Если же вы сдавали платный анализ на коронавирус, результат положительный, но чувствуете себя неплохо - пожалуйста, не паникуйте, - попросила заместитель главного врача по поликлиническому разделу ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница №1» Юлия Башарина. - Не вызывайте сразу врача. Два-три дня, и с вами свяжется лечебное учреждение, ведь вы уже попали в поле зрения медиков. Если ваше состояние стабильное, то вполне возможны консультации по телефону. Главное, оставайтесь дома!

Вероятно, это поможет облегчить труд медиков. Нагрузка на них сейчас выросла в разы, и они, увы, тоже сваливаются с кашлем и насморком.

Разумеется, всех волнует вопрос, когда же коронавирус снова отступит?

- Как правило, инфекция начинает затихать, когда принимаются меры профилактики, - прокомментировала главный внештатный специалист-эпидемиолог минздрава Иркутской области Ирина Лисянская. - Сейчас многие в масках: в транспорте, в магазинах. Это, безусловно, даст эффект. Пусть не сегодня и не завтра, а примерно через две недели, но заболеваемость начнет снижаться. Вирус новый, и сказать наверняка, как он поведет себя в морозы, пока еще сложно. Но все респираторные инфекции при наступлении морозов все-таки затухают. Они «любят» погоду в межсезонье.

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