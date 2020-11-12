Почему из иркутских магазинов исчезла бытовая техника: ждать приходится до трех недель

Почему из иркутских магазинов исчезла бытовая техника: ждать приходится по три недели Фото: Иван МАКЕЕВ

- Бытовую технику сейчас купить - целое дело. На витринах шаром покати, а если под заказ, то придется ждать свой чайник или плиту добрых три недели! Еще месяц назад такого не было, - жалуются иркутяне.

Что ж, проверим! Моделируем ситуацию. Итак, нам нужно обставить новую квартиру самым необходимым: купить стиральную машину, холодильник, электрическую печь и чайник. Благо сегодня совсем необязательно ездить по магазинам. Крупные сети имеют сайты, на которых можно ознакомиться с товаром. И что же?

Вот бюджетные электроплиты за 7 - 12 тысяч рублей. Из всех предложений «в наличии» примерно лишь треть, и многие из них только в одном магазине, и даже витринные образцы. Написано, что появятся в продаже не раньше чем через неделю, а то и через две. Или даже к 3 декабря! В других ценовых сегментах такая же картина.

- Это значит, что на складах товара нет, что он будет идти в Иркутск из других городов, - говорит продавец-консультант в одном из магазинов бытовой техники. - Так бывает с менее востребованными марками, а самые популярные обычно в наличии имеются.

Хорошо. Выбираем холодильник. Смотрим двухкамерный, недорогой, в районе 20 тысяч. Такие-то модели наверняка востребованы. Но… У многих вариантов пометка: «В магазинах появится 29 ноября, доставим 30-го». Небыстро! И даже некоторые модели электрочайников будут в продаже через неделю…

- Думаю, дело все-таки в общеэкономических причинах: население переживает за свои сбережения и старается сейчас делать крупные покупки, в том числе приобретает бытовую технику, - поясняет «Комсомолке» маркетолог Павел Чебунин. - Слегка увеличился спрос, и вот уже в магазины не успели завезти очередную партию товара. Прогноз такой: примерно в течение месяца цены на технику немного поднимутся - и спрос утихнет. До нового года витрины точно заполнятся.

К слову, эта версия имеет право на существование. Кроме того, не последнюю роль играет пандемия, все-таки технику привозят и из других стран, поставщики сталкиваются с различными ограничениями и задержками. Ну а если взглянуть на цены, то в Приангарье они поднимались на 1 - 2%, допустим, на стиральные машины и микроволновые печи, еще в начале осени. Это данные Иркутскстата. Насколько подорожают еще, предсказать трудно.

КСТАТИ

Что отдают бесплатно?

Аналитики выяснили, что сибиряки стали чаще отдавать вещи в дар.

К началу осени чуть прибавила в цене не только бытовая техника, но и товары для ремонта: например, виниловые обои и металлочерепица. При этом иркутяне готовы даром отдавать подержанные, но еще пригодные для использования вещи для дома и дачи тем, кому они нужны.

- В октябре наиболее часто горожане отдавали стройматериалы, инструменты и растения, - рассказали аналитики «Авито».

Именно эти предметы как раз и пользуются спросом. А еще иркутяне стараются бесплатно найти в интернете камины и обогреватели. Как-никак зима впереди.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08.