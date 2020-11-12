Глава минздрава Иркутской области Наталия Ледяева ушла в отставку

Министр здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева покидает свой пост. Информацию о том, что глава минздрава ушла в отставку, корреспонденту «КП»-«Иркутск» подтвердили в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Исполнять обязанности министра продолжит Анна Данилова, - добавили в правительстве. – Указом губернатора она была назначена на эту должность еще 16 октября.

Напомним, в начале октября в Иркутской области была раскрыта многомиллионая мошенническая схем по закупке фальсифицированных медицинских изделий. По версии следствия, в апреле этого года, когда коронавирус только начал распространяться по Приангарью, предприниматель из Ангарска заключил с Иркутской станцией скорой помощи контракт на поставку партии медицинских масок на 10 миллионов рублей.

Но, сотрудники ФСБ и полицейские выяснили, что маски вообще не соответствовали ГОСТу и требованиям контракта, а документы на них поставщик фальсифицировал. В общей сложности был причинен ущерб на 40 млн рублей. Коммерсанты, которые имели отношение к поставке масок, уже задержаны. (Подробности)