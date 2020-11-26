Будет видно в любую погоду: проекционный дорожный знак появился на пешеходном переходе в Иркутске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Самый инновационный пешеходный переход появился в Иркутске. На улице Желябова перед нерегулируемой зеброй во всю ширину полосы теперь на асфальт проецируется знак «Пешеходный переход».

Такая голограмма удобна тем, что ее будет видно в любую погоду, даже на снегу или лужах, чего не скажешь о разметке, которая быстро стирается или попросту скрывается под слоем грязи. Яркую проекцию знака видно благодаря устройству, расположенному над проезжей частью.

Проекция создана в первую очередь для безопасности пешеходов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как рассказали корреспонденту "КП"-"Иркутск" в администрации Иркутска, это первый подобный переход в городе. Его оборудовали во время ремонта участка дороги. Проекция создана в первую очередь для безопасности пешеходов. Возможно, в следующем году, такие проекции появятся и на других зебрах. Кстати, иркутяне уже оценили новинку в соцсетях.

«Хорошо придумали, красиво. Таким же образом можно спроектировать и всю зебру», - пишут горожане.

Проекцию знака видно благодаря устройству, расположенному над проезжей частью. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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