Сибиряк спас малышку, которую мать выбросила на платформу грузового поезда

Сибиряк спас малышку, которую мать выбросила в железнодорожном депо на платформу грузового поезда. Фото: пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.

- Ту смену едва ли когда-либо забуду, - признается корреспонденту "КП"-"Иркутск" сигналист локомотивного депо железнодорожной станции Улан-Удэ Бурятии Олег (мужчина не хочет называть свою фамилию, прим. ред.). – В 10 вечера 16 октября вышел на осмотр грузового состава. Перед отправкой я должен был закрепить вагоны. И вдруг услышал писк! Огляделся и заметил продуктовый пакет. Он лежал на самом краю платформы вагона, у которой даже не было бортов. Подумал, котят опять подбросили и понес к теплотрассе, чтобы пушистики согрелись.

По дороге Олег решил раскрыл сумку, а в ней… замотанный в старые тряпки синющий от холода младенец. Мужчина оторопел!

- Растерялся! Даже представить себе такое никогда не мог, - продолжает Олег. – Но быстро пришел в себя и понял, что ребенка надо спасать. На улице ведь в тот вечер было всего 0 градусов.

Через доли секунды уже стремглав несся в медпункт железнодорожной станции.

- Ей всего несколько часов от роду, - после осмотра заключила врач и вызвала скорую.

Малышку повезли в детскую республиканскую клиническую больницу и немедленно поместили в реанимацию. Состояние было тяжелое: она родилась недоношенной, на 36-й неделе, с нарушением дыхания, и, кроме того, получила переохлаждение. Вес всего 2300 гр, рост – 45 см. Девчушку поместили в инкубатор. Пока врачи боролись за жизнь малышки, полицейские искали мать-кукушку. И нашли – на следующий же день. Брошенная девочка оказалась седьмым ребенком 39-летней горе-мамаши.

- На всех шестерых предыдущих, старший из которых учится в 7 классе, а младшему 4 года, она лишена родительских прав, - рассказывают в Восточно-Сибирском следственного управления на транспорте. - На нее возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка».

- Так даже животные не поступают! - с отвращением говорит Олег. – Считаю, такую мать нужно либо стерилизовать, либо в тюрьму.

Впрочем, больше всего жителей Бурятии интересует не мать-кукушка, а судьба чудом выжившей девочки. Буквально через день в мессенджерах молодые мамочки создали чат в помощь новорожденной. Собрали одежду, игрушки и передали крошке. Пришли с подарками навестить кроху и линейные полицейские. Сейчас малышку уже выписали из больницы и перевели в интернат. Скоро ее удочерят! Уже очередь выстроилась из желающих.

- Вы бы знали, сколько людей откликнулись, собрали для крохи пеленки, подгузники и игрушки, - рассказывает уполномоченный по правам ребенка Бурятии Наталья Ганькина.

- Слышал, что малышке имя дали – Марина, - говорит Олег.

На днях транспортные полицейские поблагодарили Олега за неравнодушие. Мужчине вручили благодарственное письмо и памятный подарок.