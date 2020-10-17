Сибирячка оставила новорожденного младенца в пакете на железнодорожной станции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Странный пакет, оставленный на одной из железнодорожных станций в Улан-Удэ, местный рабочий заметил в ночь на 17 октября. Заглянув внутрь, мужчина, ужаснулся. Внутри лежал живой только что появившийся на свет младенец. Сотрудник станции схватил малыша на руки и побежал отогревать его в служебное здание. Там же он вызвал скорую помощь и полицию.

- Неизвестно, сколько ребенок пролежал на станции, но он успел получить переохлаждение, - рассказали корреспонденту «КП»-«Иркутск в пресс-службе минздрава Бурятии. – Малыша доставили в детскую республиканскую клиническую больницу. Сейчас он в реанимации под наблюдением врачей.

По словам медиков, сейчас жизни крохи ничего не угрожает. Что касается пола новорожденного, то по предварительной информации, это девочка, которая родилась немного недоношенной, примерно на 36 неделе беременности.

Женщину, оставившую своего только что появившегося на свет младенца ищет полиция.

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