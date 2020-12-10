Землетрясение 10 декабря 2020 в Бурятии: эпицентр находился в Кабанском районе.

Эпицентр землетрясения в 5-6 баллов, которое произошло в Иркутске ранним утром, 10 декабря, находился в Кабанском районе Бурятии. А точнее в дельте Байкала в 16 км. северо-западнее от поселка Дубинино. Помимо Кабанского района, подземные толчки ощущались в Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском районах и в Улан-Удэ. Магнитуда сейсмособытия составила 7,6.

- Вся мебель ходила ходуном, люстры прыгали, вещи падали с мест, - рассказывают местные жители. -Коты попрятались. Во дворах собаки завыли. Одним словом, страшно.

Сила земных толчков в Кабанском районе, как и в соседней Слюдянке, была серьезная.

Как сообщили «КП»-«Иркутск», в Кабанском районе, где находился эпицентр, разрушений нет. Все службы работают штатно.

Сейчас специалисты выясняют, есть ли разрушения в соседних с Бурятией районах Иркутской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Землетрясение силой в 6 баллов произошло в Иркутске утром 10 декабря (Подробности)