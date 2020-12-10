Утренники на Новый год 2021 в Иркутске отменили

Детские праздники отменили во время новогодних каникул в Иркутске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вроде бы совсем недавно иркутские школьники вышли с осенних каникул, как уже приближаются самые длинные - зимние. Наконец, стало известно расписание новогодних выходных. Итак, на отдых дети уйдут уже 26 декабря, и вернутся за парты лишь 10 января 2021-го. Вот только эти две недели, ребятам, скорее всего, придется сидеть дома с родителями, и смотреть праздничные фильмы. Дело в том, что все утренники на Новый год 2021 в Иркутске, как и в предстоящие январские деньки, решили отменить. Причина, как несложно догадаться в ограничительных мерах из-за коронавируса.

- За работой школ мы следим уже сейчас, - рассказал председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев. – В 77 учебных заведениях уже проверили, как соблюдаются меры профилактики распространения Covid-19. Серьезных нарушений нет.

А теперь вакцинации против коронавируса. В Приангарье она уже проходит в двух этапах. По регламенту вторую прививку можно поставить через 21 день после первой. То есть те, кто сейчас проходит первый этап, в праздничные дни, 1 и 2 января будут нуждаться во втором введении препарата. Для этого, минздрав региона организует дежурство.

Что касается ситуации с коронавирусом, то об отступлении второй волны инфекции, говорить пока рано. Но, положительная тенденция уже прослеживается. Например, с каждым днем становится все меньше зараженных среди медиков, сокращается количество семейных очагов. Свободных коек в больницах, наоборот все больше, так как удалось создать достаточный резерв.